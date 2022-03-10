Disney заявив, що припинить свою діяльність у Росії

Корпорація Walt Disney працює над тим, щоб припинити свою бізнес-діяльність у Росії. Про це йдеться в заяві компанії, яку поширили західні медіа 10 березня.

У компанії пояснили це «невпинною агресією» Росії на Україну та гуманітарною кризою, яку вона спричинила.

«Ми вживаємо кроків, аби поставити на паузу інші бізнеси в Росії. Сюди входять ліцензування контенту та виробництва продукції, роботу круїзної лінії Disney, журнал і тури National Geographic, місцеве виробництво продукції та канали лінійного телебачення», – повідомляє компанія.

За даними пресслужби, деякі проєкти компанія може зупинити одразу, деякі, такі як робота каналів та ліцензування, «вимагатимуть часу через складнощі, пов’язані з контрактами».

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«Навіть попри те, що ми ставимо цю діяльність на паузу, ми залишаємося відданими нашим колегам у Росії, які залишаються працевлаштованими. І ми продовжимо працювати з нашими партнерами в неурядових організаціях, аби надавати термінову допомогу та іншу необхідну підтримку біженцям», – йдеться в заяві.

Disney нагадує, що минулого тижня повідомила про призупинення випуску фільмів у російських кінотеатрах.

Після повномасштабного нападу Росії, який почався 24 лютого, в Україні ввели воєнний стан і оголосили загальну мобілізацію. Країни Заходу вводять проти Росії потужні економічні санкції та продовжують надавати Україні зброю.