Виробник Pepsi припиняє продаж напоїв у Росії

Компанія PepsiCo, один із найбільших у світі виробників напоїв, повідомила про рішення призупинити частково продаж своєї продукції у Росії.

«Ми оголошуємо про призупинення продажу в Росії Pepsi-Cola і наших глобальних брендів напоїв, зокрема 7Up і Mirinda. Ми також призупинимо інвестиції та рекламну діяльність у РФ», – ідеться в повідомленні на сайті компанії.

Водночас у компанії кажуть, що з урахуванням «гуманітарних аспектів бізнесу» продовжать продаж у Росії молочної продукції та продуктів харчування для дітей.

PepsiCo також зупиняє програму капіталовкладень та промоактивність на російському ринку, вказує компанія.

Раніше про вихід з російського ринку заявив конкурент Pepsi – компанія Coca-Cola.