Провідний виробник засобів для догляду та гігієни компанія P&G скорочує свою присутність у Росії

На тлі збройної агресії Росії проти України провідний виробник засобів для догляду та гігієни у світі американська компанія Procter & Gamble (P&G) заявила, що зупиняє всі нові капіталовкладення в Росії.

«Ми припинили всі нові капіталовкладення в Росії та зупиняємо усю медійну, рекламну та промодіяльність. Ми суттєво скорочуємо наш продуктовий портфель, щоб зосередитись на основних товарах для здоров’я, гігієни та персонального догляду, необхідних багатьом російським сім’ям, які залежать від них у повсякденному житті. У міру того, як ми скорочуватимемо масштаби наших операцій у Росії, ми продовжимо коригування за необхідності», – заявив президент та головний виконавчий директор P&G Джон Меллер.

Він заявив, що багатомільйонний пакет допомоги у вигляді грошових пожертвувань та продуктів P&G, включаючи підгузки, засоби жіночої гігієни та інші предмети першої необхідності, надходить сім’ям біженців через МКЧХ та організації з надання допомоги у Центральній та Східній Європі.

Procter & Gamble – американська транснаціональна корпорація, численні марки якої продаються у 140 країнах світу. Зокрема, до продукції належать бренди Fairy, Tide, Ariel, Gilette, Lenor, Comet, Mr. Proper, Pampers, Alldays, Tampax, Discreet, Wash & Go, Head & Shoulders, Pantene, Shampu, Herbal Essense, Wella, Safeguard, Old Spice, Hugo Boss, Blend-a-Med, Oral-B, Max Factor, Venus та інші.