Чи змусить Путін Білорусь піти у наступ на Україну?

11 березня у Москві президент Російської Федерації Володимир Путін має зустрітись з Олександром Лукашенком. Білоруська сторона повідомила , що у рамках зустрічі лідери двох країн обговорять ситуацію в Україні, питання економічної кооперації двох країн в умовах санкцій, а також подальший розвиток двосторонніх відносин.

Що по суті можуть обговорювати лідери двох країн? Опитані Радіо Свобода експерти припускають, що Путін намагатиметься змусити Лукашенка вступити у війну в Україні на боці Росії, підтримавши наступ живою силою та технікою з метою удару по західних тилах України. Інші ж називають такий сценарій малоймовірним з огляду на те, що це розв’яже руки Україні в ударах по самій території Білорусі, яка слугує майданчиком для розміщення російських літаків, ракетних установок та госпіталів, куди відвозять поранених військових РФ.

Опосередковану участь у війні Росії проти України Білорусь вже відіграє – саме її територія, за даними Генштабу ЗСУ, використовується для здійснення бойових вильотів армійської, оперативно-тактичної та спеціальної авіації Збройних сил РФ для виконання завдань на території України.

А сам Лукашенко визнавав , що з території Білорусі по території України були випущено кілька ракет.

За даними Міноборони США, таких пусків було щонайменше 70.

Але чи зможе Путін вмовити Лукашенка вступити у повномасштабну війну Україною? Які у нього для цього є важелі впливу? Та що чекає на білорусів, якщо вони все ж таки підуть війною на Україну?



10-го березня в Анталії відбулася зустріч міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби та очільника МЗС РФ Сергія Лаврова за участі турецької сторони. Після неї Лавров заявив , що Білорусь, де вже відбулося три раунди перемовин між Україною та РФ, є безальтернативним майданчиком для їх проведення.

З огляду на це, вважає білоруський військовий оглядач Олександр Алесін, малоймовірно, що Росія використовуватиме Білорусь для військових дій.



«Поки Білорусь безпосередньо не вступила на землю України, Україна погоджується вести на її території переговори про припинення вогню та створення гуманітарних коридорів. Лавров заявив, що альтернативою білоруському майданчику немає. Наявність переговорного майданчика набагато вигідніша для РФ, ніж маленька незначна користь білоруський військових», – вважає Алесін.

Цю «незначну користь» оглядач аргументує невеликою кількістю білоруських військ, готових до ведення бойових дій на території України, де основною силою є сили спеціальних операцій. «Вони невеликі, лише три бригади, загальна чисельність – 4000 осіб. На початку вторгнення в Україну частину з них відправили на польський кордон, частина прикриває українську ділянку. Нам немає чим наступати, немає сили», – розповідає Алесін.



Голова Центру політичного аналізу Варшаві Павло Усов вважає – до сил спеціальних операцій, які за його даними, вже брали участь у військових діях проти України як тилові війська, зачищаючи простір навколо Чорнобильської атомної електростанції, можуть приєднатися і внутрішні органи правопорядку, зокрема – білоруський ОМОН.

«Думаю, що на першому етапі може бути відправка сил спеціальних операцій, ОМОНу для вирішення якихось тилових завдань, – каже Усов, вважаючи питання участі білоруських військ в нападі на Україну доволі високою, – На зустрічі в Москві, швидше за все, буде вирішуватися питання, якою мірою білоруси будуть брати участь у військовій операції. Це також дуже важливо, виходячи з того, в яку стадію перейдуть військові дії зараз в Україні».

Усов називає декілька сценаріїв для Лукашенка, якщо він відмовить Путіну залучити білорусів до війни з Україною.



«Перше – це фізична ліквідація включно з його сім’єю. Нагадаю, що майже весь білоруський генералітет є етнічними росіянами зі зв’язками в російському Генштабі. У Лукашенка ресурсів для власного захисту немає, бо вся його внутрішня політика та внутрішня стабілізація тримається на підтримці Путіна. У Білорусі немає національних сил безпеки і немає національної армії», – каже Усов.



«Другий сценарій – військовий переворот. Знову ж таки, через те, що на найвищі військові чини є великий вплив з боку Росії, особисто міністра оборони РФ Сергія Шойгу», – додає експерт.