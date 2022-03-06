Білоруські війська сьогодні проти України не використовуються – Арестович

Білоруські війська наразі не беруть участь у агресії проти України, повідомив радник голови Офісу президента України Олексій Арестович. Про це він заявив під час національного телемарафону 6 березня.

«Білоруські війська не використовуються проти України, нам це точно відомо. Вони розгорнуті вздовж кордону», – повідомив чиновник.

Водночас він вказав на те, що з білоруської території російські війська запускали ракети, у тому числі по Старокостянтиніву, що на Хмельниччині, та Житомиру.

За оцінкою Арестовича, російські війська тримають білоруський народ і режим Лукашенка «в заручниках» і використовують територію Білорусі.

«Звідти заходять війська, використовується вся система військових аеродромів для бомбардувань України і запускаються протитактичні ракети», – сказав радник голови ОП.

Арестович висловив думку, що збройні сили Росії «підставляють білоруські війська і білоруський народ».

«Ми бачили російські танки в напрямку Києва з південного заходу з білоруськими прапорами на початку конфлікту», – нагадав він.

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Олександр Лукашенко 4 березня заявив, що білоруська армія «не брала і не має наміру брати участі в «спецоперації» Російської Федерації в Україні». 6 березня Міністерство оборони Білорусі оприлюднило заяву, в якій заперечує участь білоруських військ у новому російському вторгненні до Росії.

Прессекретар Пентагону Джон Кірбі заявив 3 березня, що Сполучені Штати «досі не бачать жодних ознак того, що Білорусь бере участь або готується взяти участь у зіткненнях». Того ж дня американські військові заявили, що, за її даними, із 480 ракет, запущених на той момент в Україні, 70 було випущено з Білорусі.