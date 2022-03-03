США розширили санкції проти Росії та Білорусі

Сполучені Штати 2 березня оголосили про нові санкції проти Росії та запровадження жорсткого контролю за експортом високотехнологічної продукції до Білорусі. Заходи вживаються у відповідь на рішення російського президента Володимира Путіна щодо початку збройного вторгнення на територію України.

«Сполучені Штати вживуть дій, щоб притягнути Білорусь до відповідальності за сприяння російському вторгненню, послабити російський оборонний сектор та військову міць на наступні роки, вплинути на найважливіші джерела доходів Росії», – ідеться у повідомленні на сайті Білого дому.

Новий пакет санкцій стосується 22 російських компаній, повʼязаних із оборонним сектором. Запроваджується також експортний контроль щодо технологій, необхідних Росії на підприємствах у сфері нафто- і газопереробки.

«Ми, наші союзники і партнери разом зацікавлені в тому, щоб згодом знизити статус Росії як провідного постачальника енергоресурсів. Заходи, що вживаються, допоможуть досягти цієї мети, одночасно захистивши американських споживачів», – указують у Вашингтоні.

Адміністрація США зазначає, що вже запроваджений щодо Росії жорсткий експортний контроль за високотехнологічною продукцією, включно з напівпровідниками, програмним забезпеченням та деталями для аерокосмічної промисловості, незабаром буде поширений і на Білорусь. У Вашингтоні вважають, що це не дозволить Москві використовувати своїх партнерів у Мінську для обходу американського експортного контролю, а також значно знизить здатність обох країн продовжувати свою військову агресію.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок «спецоперації на Донбасі» після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її масштабний напад на Україну.

Міністерство оборони Росії 2 березня оголосило дані про втрати серед своїх військових, які беруть участь у вторгненні на територію України. За даними, які цитують російські державні ЗМІ, у Міноборони РФ визнають загибель 498 російських військових і поранення 1597.

Українська влада каже, що втрати російських сил, за останніми даними, сягнули 5840 (разом загиблих і поранених).

Незалежного підтвердження даних про втрати армії РФ в Україні наразі немає.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України і заявляє, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».

У Міністерстві оборони Росії заперечують дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку і заявляють, що не обстрілюють українські міста.