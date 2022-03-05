Влада «ПМР» закликала Молдову через подання заявки до ЄС визнати «незалежність» Придністровʼя

Влада молдовського сепаратистського регіону Придністровʼя закликала офіційний Кишинів визнати незалежність Тирасполя і підписати міждержавний договір на тлі подання керівництвом Молдови заявки на вступ до Євросоюзу.

«Розцінюємо подання керівництвом Республіки Молдова заявки на членство в Європейському союзі як геополітичне рішення, що веде до зміни міжнародних кордонів та сфер впливу в регіональному просторі та кардинально змінює обставини остаточного врегулювання молдовсько-придністровських відносин», – ідеться у заяві так званого «міністерства закордонних справ Придністровської молдавської республіки».

Придністровʼя – сепаратистський регіон Молдови, який фактично не підконтрольний Кишиневу з 1992 року. За молдовськими законами територія на лівому березі Дністра з населенням близько пів мільйона людей має статус «автономного територіального утворення з особливим правовим статусом». Росія вже понад 20 років тримає в Придністровʼї близько 1700 військових. Частина їх входить до складу «миротворчих сил», також вони охороняють великі склади боєприпасів у селі Ковбасна.

Наприкінці січня 2022 року сепаратисти Придністровʼя провели навчання на лівому березі Дністра за участю російських військовослужбовців. У тих навчаннях було задіяно близько 100 одиниць військової та бойової техніки. На тлі загострення ескалації навколо України з 18 на 19 лютого там також відбулися «навчання» з перевірки боєздатності моторизованих підрозділів. Стріляли учасники навчань бойовими патронами з бронетранспортерів, сепаратисти також репетирували знищення бронетехніки та піхоти супротивника.