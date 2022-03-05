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Влада «ПМР» закликала Молдову через подання заявки до ЄС визнати «незалежність» Придністровʼя

Молдова. Пам’ятник Тарасу Шевченку навпроти Придністровського державного університету імені Тараса Шевченка. Тирасполь, 24 серпня 2019 року

Влада молдовського сепаратистського регіону Придністровʼя закликала офіційний Кишинів визнати незалежність Тирасполя і підписати міждержавний договір на тлі подання керівництвом Молдови заявки на вступ до Євросоюзу.

«Розцінюємо подання керівництвом Республіки Молдова заявки на членство в Європейському союзі як геополітичне рішення, що веде до зміни міжнародних кордонів та сфер впливу в регіональному просторі та кардинально змінює обставини остаточного врегулювання молдовсько-придністровських відносин», – ідеться у заяві так званого «міністерства закордонних справ Придністровської молдавської республіки».

Придністровʼя – сепаратистський регіон Молдови, який фактично не підконтрольний Кишиневу з 1992 року. За молдовськими законами територія на лівому березі Дністра з населенням близько пів мільйона людей має статус «автономного територіального утворення з особливим правовим статусом». Росія вже понад 20 років тримає в Придністровʼї близько 1700 військових. Частина їх входить до складу «миротворчих сил», також вони охороняють великі склади боєприпасів у селі Ковбасна.

Наприкінці січня 2022 року сепаратисти Придністровʼя провели навчання на лівому березі Дністра за участю російських військовослужбовців. У тих навчаннях було задіяно близько 100 одиниць військової та бойової техніки. На тлі загострення ескалації навколо України з 18 на 19 лютого там також відбулися «навчання» з перевірки боєздатності моторизованих підрозділів. Стріляли учасники навчань бойовими патронами з бронетранспортерів, сепаратисти також репетирували знищення бронетехніки та піхоти супротивника.

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