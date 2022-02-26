ДПСУ: біля пункту пропуску «Кучурган» затримали двох російських диверсантів

В Одеській області біля пункту пропуску «Кучурган» затримали двох російських диверсантів, заявила Державна прикордонна служба України.

«Військовослужбовці Держприкордонслужби затримали двох російських диверсантів на напрямку Придністров’я. Російські посіпаки фотографували військові об’єкти й інфраструктуру пункт пропуску «Кучурган»… Під час затримання диверсанти розбили телефон. У мікроавтобусі, яким вони прибули, знайшли спальні мішки та інші речі, що свідчили про їхню диверсійну діяльність», – йдеться в повідомленні.

За даними прикордонслужби, при собі затримані мали паспорти невизнаної ПМР.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України. У Міністерстві оборони Росії також заперечують дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку, загибель російських військових і заявляють, що не обстрілюють українські міста.

24 лютого Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».