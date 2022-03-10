Російські війська обстрілюють Ізюм за відмову пропустити їх до Харкова – голова ОВА

Російські військові висували ультиматум меру Ізюма з вимогою безперешкодно пропустити їхню техніку в напрямку Харкова, на що місто відповіло відмовою. Про це заявив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у ефірі Радіо Свобода 10 березня.

Таким чином чиновник відповів на питання про те, чому саме це місто зазнало найбільших руйнувань. За його словами, кілька днів тому російські війська зв’язалися в владою міста.

«На очільника міста виходили окупанти з пропозицією відкрити мости – там є декілька розвідних мостів – для того, щоб окупанти безперешкодно переправили свою техніку далі з логістикою в напрямку міста Харків. На що мер відмовився і всі містяни сказали: ні, це українське місто, і вони не будуть допомагати і сприяти окупантам у просуванні Україною. Після того почалися обстріли. Ставилися окупантами декілька ультиматумів: до 9 ранку одного дня, потім до 18 години наступного. Мешканці не погодилися, місцева влада не погодилася, і почалося фактичне знищення цього міста», – розповів Синєгубов.

Він додав, що обстріли ведуться по цивільній інфраструктурі, адже в місті немає жодних військових об’єктів – «від слова зовсім». Голова ОВА зазначив, що в Ізюмі немає світла та води, також не працюють телефонний зв’язок і інтернет.

«Сьогодні дійсно було евакуйовано біля 2 тисяч людей, за допомогою автобусів, 44 автобусами ми вивезли. Ми не змогли завезти туди гуманітарну допомогу в повному обсязі, яку запланували, а це три фури, біля 60 тонн. Ми завезли лише біля 10 тонн», – сказав він.

Очільник області анонсував продовження переговорів щодо ще одного зеленого коридору завтра для евакуації людей та доставки гуманітарного вантажу.

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«Це продукти харчування, одяг, медикаменти, побутова хімія, тобто найнеобхідніше для людей. Для розуміння: місто фактично розділене на дві частини, перша частина, звідки ми сьогодні проводили евакуацію. Інша підконтрольна окупантам і звідти людей вони поки що не відпускають, хоча люди виявляють бажання евакуюватися», – розповів Синєгубов.

За його даними, Ізюм наразі перебуває в найбільш критичному становищі з усіх міст області. Харків натомість перебуває під повним контролем Збройних сил.

«Ворог до міста Харкова не потрапить. Вони зрозуміли, що цю війну фактично програли, і перейшли до такого підступного обстрілу з артилерії, авіації, крилатих ракет», – прокоментував очільник обласної адміністрації.

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Повномасштабне російське військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».