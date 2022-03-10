З Ізюма евакуювали майже 2000 людей –  голова Харківської ОВА

З Ізюма вдалося евакуювати майже 2000 людей, з міста виїхали 44 автобуси. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Російський ворог залишив жителів Ізюму без електрики, тепла, їжі та води. Але попри це – місто не здалося окупанту! Зараз евакуйовані за їхнім бажанням прямують до Дніпра», – написав голова ОВА.

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За його словами, також вдалося доставити гуманітарний вантаж з продуктами харчування та речами першої необхідності.

9 березня Синєгубов повідомляв, що евакуація людей із Ізюма фактично зірвана через обстріли з боку військ РФ. Вчора із Ізюма вивезли близько 250 людей, як повідомляв голова ОВА, за попередніми даними, ще понад 5 000 жителів потребують евакуації, вони залишаються у сховищах без їжі, води, тепла.

Віцепрем’єрка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, назвала 7 напрямків для евакуації 10 березня.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, наведених вранці 10 березня, в Україні евакуйовано понад 404 тисяч людей, зокрема понад 86 тисяч дітей.

За одну добу – 9 березня – вдалося евакуювати 40 тисяч людей, повідомив голова фракції «Слуга народу», член парламентського комітету з питань нацбезпеки та оборони Давид Арахамія.

Напередодні евакуація проводилася в Сумах й Ірпені.

Російська сторона раніше зривала евакуацію цивільних, обстрілюючи маршрути, за якими мали вивозити людей, зокрема у Маріуполі, Волновасі. Крім того, під час евакуації були обстріляні цивільні в Ірпені, внаслідок чого загинули восьмеро людей. При цьому Росія звинувачувала у зриві евакуації українську сторону.