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Дві ракети вдарили по аеропорту в Лозуватці на Дніпропетровщині – Вілкул

Олександр Вілкул нагадав, що після сигналу «Повітряна тривога» люди мають від 5 до 10 хвилин, аби пройти в укриття

Аеропорт у Лозуватці, що Криворізькому районі, зазнав ракетного обстрілу. Про це заявив голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул 10 березня.

«Щойно два прильоти ракет по аеропорту у Лозуватці. Воронки до п’яти метрів. Люди не постраждали», – заявив він.

Вілкул нагадав, що після сигналу «Повітряна тривога» люди мають від 5 до 10 хвилин, залежно від місця розташування ракет, аби пройти в укриття.

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Росія напала на Україну 24 лютого, своє вторгнення Кремль називає «військовою операцією», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію». З того дня по 8 березня, за даними ООН, зафіксовано 516 випадків загибелі цивільних людей в Україні.

Незважаючи на регулярні обстріли українських міст російськими ракетами, Москва заперечує, що об’єктами його атак є цивільні.

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