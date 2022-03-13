У Маріуполі через атаки РФ загинули 2187 людей – міська рада

У Маріуполі від початку вторгнення Росії в Україну загинули вже 2187 людей, повідомила міська рада ввечері 13 березня.

«Щодня Маріуполь потерпає від авіанальотів з боку рашистів. За 24 години що найменше 22 бомбардування мирного міста. Скинуто вже близько 100 авіабомб на Маріуполь. Окупанти цинічно і цілеспрямовано б’ють по житлових будинках, місцях скупчення людей, вщент руйнують дитячі лікарні і повністю знищують міську інфраструктуру», – йдеться в повідомленні міської ради у телеграмі.

Там наголосили, що «саме з неба йде найбільша загроза» для 400 тисяч маріупольців, які зараз заблоковані у місті.

«Тому закриття збоку НАТО неба над Україною або надання необхідних систем ППО – це рішення, яке може врятувати сотні тисяч невинних життів по всій Україні», – заявили у міській раді.

Із 24 лютого, від самого початку масштабного вторгнення Росії в Україну, Маріуполь Донецької області перебуває під постійними обстрілами російської армії. Із 3 березня українське місто фактично заблоковане російськими військовими. Внаслідок обстрілів у місті, як повідомляє місцева влада, немає електрики, зв’язку, газу, опалення і навіть води.