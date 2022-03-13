Гуманітарний вантаж має прибути до Маріуполя 13 березня – Зеленський

Гуманітарний конвой для блокованого Маріуполя має дістатися Маріуполя вдень 13 березня. Про це у вечірньому зверненні 12 березня повідомив президент України Володимир Зеленський.

За даними голови держави, протягом дня в суботу вдалося вивезти 12 729 людей.

«Гуманітарний вантаж для Маріуполя має бути завтра вдень. Через складність маршруту довелося заночувати в Бердянську», – сказав він.

Зеленський додав, що продовжує наполягати на збільшенні підтримки України під час переговорів із закордонними партнерами.

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«Тому що це – не тільки для України, це для всіх вас у Європі. Зло, яке цілеспрямовано бомбардує мирні міста, обстрілює навіть машини швидкої допомоги і підриває лікарні, не зможе зупинитися на одній країні, якщо матиме сили йти далі. Сказав про це на дуже важливій акції на підтримку нашого народу, яку організували в Європі більше 100 тисяч людей», – розповів президент.

За словами віцепрем’єрки, міністерки з питань тимчасово окупованих територій Ірини Верещук, протягом дня 12 березня із 14 запланованих гуманітарних коридорів спрацювали дев’ять.

Російська сторона раніше зривала евакуацію цивільних, обстрілюючи маршрути, за якими мали вивозити людей, зокрема у Маріуполі, Волновасі. Крім того, під час евакуації були обстріляні цивільні в Ірпені, внаслідок чого загинули восьмеро людей. При цьому Росія звинувачувала у зриві евакуації українську сторону.