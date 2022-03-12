Верещук: за день евакуювали близько 13 тисяч українців

Віцепрем’єрка – міністерка із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук повідомила, що за сьогоднішній день в Україні вдалося евакуювати близько 13 тисяч людей порівняно з трохи більше ніж 7 тисячами напередодні.

Із 14 запланованих гуманітарних коридорів, за її словами, спрацювали дев’ять.

«Суми, ми допомогли близько восьми тисячам людей, які виїхали сьогодні. Коли ми говоримо про Краснопілля, Конотоп, Лебедин, Велику Писарівку, то загалом сьогодні виїхало близько трьох тисяч людей», – повідомила Верещук ввечері 12 березня.

В Енергодарі Запорізької області, за її словами, коридор не спрацював, колону гуманітарного вантажу не пропустили окупанти.

Частково гуманітарні коридори спрацювали в Київській області: у Ворзелі, Ірпені, Козаровичах, Бородянці Київської області коридор не спрацював, у Бучі, Гостомелі, Немішаєвому – спрацював.

На 13 березня, наголосила Верещук, заплановано вивозити людей із тих же міст, що і сьогодні. Зокрема, вона висловила сподівання, що вдасться евакуювати людей і доправити гуманітарні вантажі людям у Маріуполі, куди сьогодні не вдалося виїхати колоні через перешкоджання на російському блокпосту.

Ввечері 11 березня віцепрем’єрка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук повідомила, що протягом дня не вдалося евакуювати людей з Ізюма, Маріуполя та Волновахи через дії російських військових.

Російська сторона раніше зривала евакуацію цивільних, обстрілюючи маршрути, за якими мали вивозити людей, зокрема у Маріуполі, Волновасі. Крім того, під час евакуації були обстріляні цивільні в Ірпені, внаслідок чого загинули восьмеро людей. При цьому Росія звинувачувала у зриві евакуації українську сторону.