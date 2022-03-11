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Варшава та Краків більше не можуть приймати біженців із України – Держприкордонслужба

Польський солдат несе дитину, допомагаючи сім’ї біженців при перетині кордону на сході Польщі, 9 березня 2022 року

Столиця та друге за розміром місто Польщі більше не можуть приймати біженців, повідомляє Державна прикордонна служба 11 березня.

«Варшава та Краків більше не можуть приймати біженців. За два тижні до Кракова приїхало близько 80-100 тисяч українців. Варшава вже прийняла 200 000 тисяч біженців з України, але не в змозі прийняти більше», – повідомляють у відомстві.

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7 березня мер Львів Андрій Садовий заявив, що місто опинилося на межі своїх можливостей щодо прийому нових переселенців і потребує допомоги міжнародних організацій. За його словами, Львів став прихистком для 200 тисяч людей.

ООН 11 березня заявила, що з початку російського вторгнення 24 лютого з України виїхали понад 2,5 мільйони людей, а ще два мільйони – стали внутрішньо переміщеними особами через війну.

Вишгород: евакуація людей з околишніх сіл
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Вишгород: евакуація людей з околишніх сіл

Евакуація людей із сіл Вишгородського району Київської області, які зараз тимчасово перебувають під контролем російських військ, що здійснюють вторгнення на територію суверенної України.
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