Варшава та Краків більше не можуть приймати біженців із України – Держприкордонслужба

Столиця та друге за розміром місто Польщі більше не можуть приймати біженців, повідомляє Державна прикордонна служба 11 березня.

«Варшава та Краків більше не можуть приймати біженців. За два тижні до Кракова приїхало близько 80-100 тисяч українців. Варшава вже прийняла 200 000 тисяч біженців з України, але не в змозі прийняти більше», – повідомляють у відомстві.

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7 березня мер Львів Андрій Садовий заявив, що місто опинилося на межі своїх можливостей щодо прийому нових переселенців і потребує допомоги міжнародних організацій. За його словами, Львів став прихистком для 200 тисяч людей.

ООН 11 березня заявила, що з початку російського вторгнення 24 лютого з України виїхали понад 2,5 мільйони людей, а ще два мільйони – стали внутрішньо переміщеними особами через війну.