Повідомляється також про факти мародерства. Керівник області Олег Синєгубов сказав Радіо Свобода, що російські військові обстрілюють Ізюм за відмову пропустити їх до Харкова. У місцевій теробороні шукають надійний транспорт, щоб вивозити людей у більш безпечні міста. Адже жінки, діти, люди похилого віку через постійні обстріли російських військ перебувають у великій небезпеці. Радіо Свобода зафіксувало евакуацію жителів Ізюма до Слов'янська, яка відбулася 10 березня. Попри масові обстріли та вбивства мирних жителів України, Росія стверджує, що не атакує цивільні об’єкти.