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Ізюм зруйновано: люди тікають від російських обстрілів (відео)

Ізюм зруйновано: люди тікають від російських обстрілів (відео)
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Ізюм зруйновано: люди тікають від російських обстрілів (відео)

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Місто Ізюм у Харківській області – зруйновано. Частина міста, розташована на лівому березі річки Сіверський Донець, захоплена російськими військами. Зараз у місті немає світла, тепла, газу та зв'язку. Жителі ховаються у підвалах, готують їжу на вулиці на багатті.

Повідомляється також про факти мародерства. Керівник області Олег Синєгубов сказав Радіо Свобода, що російські військові обстрілюють Ізюм за відмову пропустити їх до Харкова. У місцевій теробороні шукають надійний транспорт, щоб вивозити людей у більш безпечні міста. Адже жінки, діти, люди похилого віку через постійні обстріли російських військ перебувають у великій небезпеці. Радіо Свобода зафіксувало евакуацію жителів Ізюма до Слов'янська, яка відбулася 10 березня. Попри масові обстріли та вбивства мирних жителів України, Росія стверджує, що не атакує цивільні об’єкти.

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