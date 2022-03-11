ООН: число біженців з України перевищило 2,5 млн

ООН 11 березня заявила, що з початку російського вторгнення 24 лютого з України втекли понад 2,5 мільйони людей, а ще два мільйони – стали внутрішньо переміщеними особами через війну.

«Кількість біженців з України – трагічно – досягла сьогодні 2,5 мільйонів. Ми також підрахували, що близько двох мільйонів людей переміщені всередині України. Мільйони людей змушені залишити свої домівки через цю безглузду війну», – написав у твітері голова Агентства ООН у справах біженців Філіппо Гранді.

Пол Діллон, речник Міжнародної організації з міграції ООН, сказав, що серед 2,5 мільйонів біженців близько 116 тисяч громадян інших країн.

Діллон повідомив, що понад 1,5 мільйона біженців виїхали до сусідньої Польщі.

Напередодні мер Києва Віталій Кличко повідомив, що з початку війни зі столиці України виїхала половина з приблизно 3,5-мільйонного населення.