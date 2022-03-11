Протягом дня не вдалося евакуювати людей з Ізюма, Маріуполя та Волновахи – Верещук

Російські війська не дозволили здійснити евакуацію з низки населених пунктів 11 березня, попри попередні домовленості. Про це повідомила у вечірньому зверненні віцепрем’єрка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

Зокрема, за її даними, евакуаційні автобуси, які виїхали до Ізюма, Харківська область, із Лозової, мусили повернутися назад через мінометний обстріл дороги на під’їзді до обложеного міста. Відтак ані доправити гуманітарний вантаж, ані вивезти людей з Ізюма не вдалося.

Так само зірвалася й евакуація з сіл Андріївка і Микуличин у Київській області. За словами Верещук, 12 автобусів зупинили російські військові на блокпості по прибуттю до Немішаєва.

«Їм було наказано розвернутися і поїхати назад. При цьому військові сказали, що в них немає команди пропустити колону автобусів для евакуації людей. Я хочу сказати, що це не відповідає дійсності, тому що цей маршрут було заявлено, Червоний хрест підготував відповідь, у якій вказав, що росіяни підтвердили готовність відкрити гуманітарний коридор саме в цьому напрямку», – зазначила міністерка.

Через порушення режиму припинення вогню не вдалося вивезти людей із Макаріва та Бородянки на Київщині. Також була зірвана евакуація з Маріуполя.

Верещук наголосила, що українська влада спробує вивезти людей із Маріуполя знову 12 березня.

Читайте також: Варшава та Краків більше не можуть приймати біженців із України – Держприкордонслужба

«Ми завтра знову це будемо робити на очах у всього світу, у політиків, у сильних світу сього, на очах у всієї земної кулі, бо будуть журналісти, будуть священники. Ми всі, вся Україна завтра буде там і дивитиметься, як буде відбуватися евакуація. Спочатку ми плануємо завезти гуманітарний вантаж до Маріуполя, маршрут якого я буду озвучувати вранці, а назад ми хочемо евакуювати людей. Я прошу всіх, хто може завтра, висвітлювати цю подію, звернути увагу саме на цей гуманітарний коридор, позаяк там сьогодні найважча ситуація», – закликала вона.

Крім того, не відбулася евакуація з Волновахи до Покровська.

Водночас понад тисячу людей вдалося вивезти з Ворзеля, Бучі, Гостомеля та Козаровичів, додала міністерка. Вона подякувала тим, хто надає інформацію про пункти, з яких потрібно організувати гуманітарні коридори.

«Ви надаєте свою інформацію, я вам дуже дякую, ви пишете, ми її обробляємо, формуємо маршрути, але ви теж повинні зрозуміти, що все неможливо зробити одразу, і Росія, яка систематично порушує взяті на себе зобов’язання, теж є тим найвагомішим фактором, який не дозволяє зробити те, чого я і наша команда, і президент, і прем’єр-міністр і всі-всі дуже хочемо», – додала Верещук.

Російська сторона раніше зривала евакуацію цивільних, обстрілюючи маршрути, за якими мали вивозити людей, зокрема у Маріуполі, Волновасі. Крім того, під час евакуації були обстріляні цивільні в Ірпені, внаслідок чого загинули восьмеро людей. При цьому Росія звинувачувала у зриві евакуації українську сторону.