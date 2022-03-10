Протягом дня евакуювали понад 38 тисяч людей – Тимошенко

Протягом дня із зон бойових дій в Україні вивезли понад 38 тисяч людей, повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко 10 березня.

«Ми з вами спільними зусиллями сьогодні евакуювали понад 38 тисяч людей. Це 16 тисяч з Київської області, 20 тисяч з Сумської області, 2000 з Ізюму на Харківщині. Доставлено гуманітарний вантаж в Енергодар та Ізюм. Працюємо, щоб евакуація відбулася за іншими напрямками. Сподіваємося, що нам це вдасться», – сказав Тимошенко у вечірньому зверненні.

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Він наголосив, що евакуація за всіма маршрутами безкоштовна, і закликав «не вестися на будь-які провокації».

За даними заступника голови ОП, за перші дев’ять днів березня в Україну ввезено понад 36 тисяч тонн гуманітарної допомоги.

«Тільки за добу 9 березня на митниці оформили близько 5 тисяч тонн вантажів. Логістичні гуманітарні хаби по всій країні якнайшвидше доправляють вантажі в області, де ведуться активні воєнні дії. Залізницею за 10 днів березня відправлено понад 1 тисяч тонн вантажів», – звітував він.

За одну добу – 9 березня – вдалося евакуювати 40 тисяч людей, повідомив голова фракції «Слуга народу», член парламентського комітету з питань нацбезпеки та оборони Давид Арахамія.

Напередодні евакуація проводилася в Сумах й Ірпені.

Російська сторона раніше зривала евакуацію цивільних, обстрілюючи маршрути, за якими мали вивозити людей, зокрема у Маріуполі, Волновасі. Крім того, під час евакуації були обстріляні цивільні в Ірпені, внаслідок чого загинули восьмеро людей. При цьому Росія звинувачувала у зриві евакуації українську сторону.