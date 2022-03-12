До обласного центру приїхало 9 автобусів і мікроавтобусів та 150 легкових авто. Основна частина тих, хто тікає від війни в Україін – це мешканці Дніпрорудного, розташованого неподалік від Енергодару. Вони виїхали до Запоріжжя 6 автобусами. Російських військових у самому місті нема, втім, воно оточено з усіх боків. На підступах до міста чергує місцева тероборона та волонтери.



Кореспонденти Радіо Свобода розпитали евакуйованих про ситуацію в місті Запорізької області зараз.