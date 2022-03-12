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Запоріжжя в оточенні: евакуйовані про життя міста, що опинилося у тилу російської армії (відео)

Запоріжжя в оточенні: евакуйовані про життя міста, що опинилося у тилу російської армії (відео)
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Запоріжжя в оточенні: евакуйовані про життя міста, що опинилося у тилу російської армії (відео)

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Ситуація у Запорізькій області: триває евакуація людей з території, окупованої російськими військами. 11 березня «зеленим коридором» з Енергодару, Дніпрорудного та Василівки прибула нова колона з переміщеними українцями.

До обласного центру приїхало 9 автобусів і мікроавтобусів та 150 легкових авто. Основна частина тих, хто тікає від війни в Україін – це мешканці Дніпрорудного, розташованого неподалік від Енергодару. Вони виїхали до Запоріжжя 6 автобусами. Російських військових у самому місті нема, втім, воно оточено з усіх боків. На підступах до міста чергує місцева тероборона та волонтери.

Кореспонденти Радіо Свобода розпитали евакуйованих про ситуацію в місті Запорізької області зараз.

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