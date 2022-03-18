На Запоріжжі знайшли російські вагони з металом і передали ЗСУ – голова області

На Запоріжжі волонтери знайшли два російські вагони з листовим металом та передали їх на потреби ЗСУ. Про це повідомляє голова Запорізької ОДА Олександр Старух.

За його даними, вагони належали «якомусь російському власнику», але імені власника він не назвав.

«Із цього металу повинні були робити такі штуки, які стріляють в наших солдатів. Так от, метал затримано і вилучено задля потреб оборони України!» – зазначив голова ОДА.

Зранку 18 березня російські військові обстріляли низку об’єктів, в тому числі військовий, під Запоріжжям, внаслідок чого виникла пожежа.

16 березня, вперше з початку повномасштабної війни Росії проти України, у Запоріжжі цивільні об’єкти зазнали бомбардувань.

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Війна Росії проти України триває 23-й день. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».