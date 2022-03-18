Російські війська залучили курсантів до бойових дій під Ізюмом – Арестович

Російські збройні сили залучили учбовий підрозділ для бойових дій під Ізюмом на Харківщині, повідомив радник голови Офісу президента Олексій Арестович на брифінгу 18 березня.

За даними Арестовича, протягом попередньої доби російські війська в напрямках Києва, Сум, Чернігова та Харкова переважно займалися укріпленням на вже зайнятих позиціях, спробами поповнити матеріальні запаси та тактичними діями, які «своєчасно припиняються ЗСУ».

«Зона ООС і міста Маріуполь і напрямок Херсон – Миколаїв залишаються основними напрямками зосередження сил противника, хоча й там активних дій не велося – окрім міста Ізюм, де росіяни кинули в бій учбовий підрозділ Збройних сил Російської Федерації, які зазнали поразки. Частково знищені, частково – взяті в полон, частково розсіяні. Хочу зазначити, що у військовій історії, у воєнній справі, коли кидають курсантів на основні напрямки, школу молодших спеціалістів, це означає майже розгром», – прокоментував заступник голови ОП.

Він також повідомив, що Збройні сили знову завдали удару по аеродрому в Чорнобаївці, де російські війська кілька разів розміщували свої сили.

Після нападу Росії, який почався 24 лютого, в Україні ввели воєнний стан і оголосили загальну мобілізацію. Країни Заходу вводять проти Росії потужні економічні санкції та продовжують надавати Україні зброю.

За даними Генштабу ЗСУ станом на ранок 18 березня втрати особового складу армії Росії складають приблизно 14,2 тисячі осіб. Водночас видання The New York Times повідомило, що, за оцінками американської розвідки, від початку російського вторгнення в Україну загинули понад 7 тисяч російських військових. Росія ж вказує на значно менші втрати російських військ. Востаннє свої дані Міноборони Росії оприлюднювало 2 березня, визнавши втрату 498 солдатів.

Незалежного підтвердження даних про втрати армії РФ в Україні наразі немає.