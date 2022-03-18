Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Політика

Генштаб ЗСУ каже, що втрати особового складу РФ у війні проти України перевищили 14 тисяч

Востаннє свої дані Міноборони Росії оприлюднювало 2 березня, визнавши втрату 498 солдатів

Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив орієнтовні втрати російської армії станом на ранок 18 березня, на 23-й день повномасштабного російського вторгнення:

  • особовий склад – близько 14,2 тисячі осіб,
  • 450 танків,
  • 1448 бойових броньованих машин,
  • 205 артсистем,
  • 72 реактивні системи залпового вогню,
  • 43 засобів протиповітряної оборони,
  • 93 літаки,
  • 112 гелікоптерів,
  • 879 автомобілів,
  • 3 кораблі,
  • 60 цистерн із паливно-мастильними матеріалами,
  • 12 безпілотних літальних апаратів,
  • 11 одиниць спецтехніки

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій, зазначає Генштаб.

Напередодні видання The New York Times повідомило, що, за оцінками американської розвідки, від початку російського вторгнення в Україну загинули понад 7 тисяч російських військових. Це більше, ніж кількість американських військових, які були вбиті протягом 20 років в Іраку та Афганістані разом узятих.

Масштабна війна Росії проти України триває 23-й день. Росія називає це «спеціальною військовою операцією з демілітаризації та денацифікації України». І хоча Україна та Захід заявляють про суттєві втрати РФ у війні проти України, Росія називає значно менші втрати російських військ. Востаннє свої дані Міноборони Росії оприлюднювало 2 березня, визнавши втрату 498 солдатів.

Незалежного підтвердження даних про втрати армії РФ в Україні наразі немає.

Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG