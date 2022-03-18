Генштаб ЗСУ каже, що втрати особового складу РФ у війні проти України перевищили 14 тисяч

Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив орієнтовні втрати російської армії станом на ранок 18 березня, на 23-й день повномасштабного російського вторгнення:
- особовий склад – близько 14,2 тисячі осіб,
- 450 танків,
- 1448 бойових броньованих машин,
- 205 артсистем,
- 72 реактивні системи залпового вогню,
- 43 засобів протиповітряної оборони,
- 93 літаки,
- 112 гелікоптерів,
- 879 автомобілів,
- 3 кораблі,
- 60 цистерн із паливно-мастильними матеріалами,
- 12 безпілотних літальних апаратів,
- 11 одиниць спецтехніки
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій, зазначає Генштаб.
Напередодні видання The New York Times повідомило, що, за оцінками американської розвідки, від початку російського вторгнення в Україну загинули понад 7 тисяч російських військових. Це більше, ніж кількість американських військових, які були вбиті протягом 20 років в Іраку та Афганістані разом узятих.
Масштабна війна Росії проти України триває 23-й день. Росія називає це «спеціальною військовою операцією з демілітаризації та денацифікації України». І хоча Україна та Захід заявляють про суттєві втрати РФ у війні проти України, Росія називає значно менші втрати російських військ. Востаннє свої дані Міноборони Росії оприлюднювало 2 березня, визнавши втрату 498 солдатів.
Незалежного підтвердження даних про втрати армії РФ в Україні наразі немає.
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