Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Політика

Інформатори, шахраї, пропагандисти: СБУ розповіла про затримання за добу

У Дніпропетровській області СБУ викрила чотирьох чоловіків, які шукали у соцмережах рахунки для збору грошей на потреби військових, а потім через шахрайську схему привласнювали їх

За добу СБУ затримала низку російських інформаторів та пропагандистів, а також викрила шахраїв, які крали кошти з волонтерських рахунків. Про це речник відомства Артем Дехтяренко заявив 18 березня.

Згідно з повідомленням, двох чоловіків, які інформували Росію про розташування військових частин, дислокацію підрозділів Збройних сил та військової техніки, українська спецслужба затримала у Харкові та Києві.

Ще одного, який повідомляв Росії дані про місця дислокації та діяльності працівників Держприкордонслужби, СБУ виявила у Полтаві.

У Дніпропетровській області Служба безпеки викрила чотирьох чоловіків, які шукали у соцмережах рахунки для збору грошей на потреби військових, а потім зверталися до їх власників, представляючись операторами одного з відомих банків, з пропозицією переведення траншів від іноземців і в результаті переводили їх собі на картки.

У Одесі та Запоріжжі СБУ затримала трьох агітаторів, що у соцмережах поширювали проросійські наративи, фейки та дискредитували ЗСУ.

12 березня у Службі безпеки заявили, що під час розвідки в районі Новоукраїнки, взяли у полон «вагнерівця», коли він прокладав маршрут для основних сил армії РФ, які хотіли вийти на Херсон через Донецький напрямок.

Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG