У ДБР прокоментували ситуацію з доплатами – кажуть: просили «не для всіх»

У Державному бюро розслідувань підтвердили інформацю про те, що директор відомства Олексій Сухачов просив у прем’єр-міністра Дениса Шмигаля додаткові грошові винагороди на час воєнного стану, але стверджують, що це прохання стосувалось лише підрозділу спецпризначення, а не працівників усього ДБР.

«Працівники підрозділу спеціального призначення ДБР від самого початку вторгнення знаходяться на передовій. Вони пліч-о-пліч з підрозділами Головного управління розвідки, Нацполіції та іншими виконують бойові завдання», – наголошують у відомстві.

У ДБР стверджують, що його підрозділи перебувають «за місцями своєї дислокації»: зокрема, центральний апарат та директор Бюро Олексій Сухачов перебуває у Києві.

«Виключенням є підрозділи регіонів, де йдуть активні бойові дії. Навіть попри це передислокація стосується переважно адміністративних відділів та працівниць жінок», – наголошують у Держбюро.

У ДБР зазначають, що під час війни Росії проти України воно займається насамперед виявленням російських ДРГ та колаборантів. За 23 дні бойових дій зареєстровало понад 120 кримінальних проваджень, кажуть у відомстві.

​«Ми спільно з колегами по правоохоронному блоку, з усім народом України робимо все можливе і неможливе задля перемоги над російським агресором», – йдеться в повідомленні ДБР.

18 березня ​видання «Українська правда» повідомило, що керівник ДБР Олексій Сухачов звернувся до прем’єра Дениса Шмигаля з проханням про додаткову винагороду у розмірі 30 тисяч гривень для рядових і начальників ДБР на час воєнного стану. При цьому, за даними журналістів, на час воєнного стану співробітників Бюро «перевели здебільшого у західні області країни».