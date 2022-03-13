Чотирьох поліцейських на Луганщині підозрюють у державній зраді – прокуратура

Чотирьох співробітників поліції Луганської області підозрюють у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України), повідомив Офіс генерального прокурора 13 березня.

«За даними слідства, 9 березня 2022 року працівники поліції пройшли співбесіду з представниками «ЛНР» окупаційної адміністрації РФ з метою переходу на бік ворога. У ході «працевлаштування» правоохоронці надали згоду на вступ до лав незаконно створеного райвідділу внутрішніх справ так званого «МВД ЛНР». 10 березня 2022 року підозрювані присягнули на вірність «ЛНР» окупаційної адміністрації Російської Федерації», – ідеться в повідомленні.

В ОГП не уточнюють назву населеного пункту, де зафіксований факт імовірної зради. Провадження здійснюється за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури. Прокурори готують постанову про затримання з метою приводу в порядку ст. 615 КПК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Другого слідчого відділу (з дислокацією у Сєвєродонецьку Луганської області) територіального управління ДБР, розташованого у Краматорську Донецької області.