«Держзрада» і «посягання на цілісність України»: СБУ повідомила про підозру меру Куп’янська

Служба безпеки України повідомила про підозру меру Куп’янська Геннадію Мацегорі та відкрила щодо нього кримінальне провадження. Як йдеться в повідомленні СБУ, йому інкримінують статті «державна зрада» і «посягання на територіальну цілісність і недоторканність України».

«Наголошуємо, що злочини проти основ державності не мають строку давності і рано чи пізно вороги України будуть покарані. Ми документуємо кожного зрадника: вони нестимуть відповідальність, згідно з законом», – зазначили в СБУ.

Геннадія Мацегору обрали мером Куп’янська у 2020 році від партії «Опозиційна платформа – За життя».

27 лютого 2022 року він повідомив, що провів перемовини з військовими російської армії і здав їм місто, нібито, через погрози збройного нападу.



«Ми обговорили дії військових, які поставили ціль зайти в місто, забезпечити порядок, заспокоїти мешканців. Вони переконали мене, що це ніяк не відобразиться на житті міста. Працюватимуть школи, дитсадки, лікарні, продуктові магазини. Я ухвалив це рішення, вся відповідальність на мені. Я перебуваю в місті», – сказав Мацегора.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України і заявляє, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».

У Міністерстві оборони Росії заперечують дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку і заявляють, що не обстрілюють українські міста. Спочатку там також заперечували загибель російських військових. Але 27 лютого офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков вперше визнав, що серед російських військовослужбовців в Україні є загиблі і поранені. При цьому він не уточнив точного їх числа.