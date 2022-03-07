СБУ повідомила про затримання бойовиків «ДНР» та кількох підозрюваних у співпраці з Росією

Служба безпеки України затримала групу бойовиків незаконного угруповання «ДНР» у Донецькій області – про це відомство повідомило 7 березня.

«Ці 13 окупантів стріляли по мирним мешканцям, житловим масивам і об’єктам критичної інфраструктури в Маріуполі, Краматорську, Волновасі, Сартані та Талаківці. Їхній підрозділ чинив збройний опір українським військовим у районі населеного пункту Майорськ. Під час бою вони були оточені й затримані», – повідомляє СБУ.

Згідно із заявою, наразі бойовики співпрацюють зі слідством і надають свідчення проти Росії.

Також у Києві затримали, за даними СБУ, агента російської розвідки – директора одного з оборонних підприємств у Дніпрі, яке займається постачанням та програмним забезпеченням безпілотників. Проти нього відкрили кримінальне провадження за статтями про державну зраду, створення терористичної групи та фінансування тероризму.

«Останнє його завдання від Головного розвідувального управління РФ – отримати дані про українських військових у районі проведення операції Об’єднаних сил», – йдеться в заяві.

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Також СБУ звітує про затримання

двох людей у Миколаєві за збір і передачу Росії інформації про військові об’єкти та інфраструктуру міста, розміщення блокпостів та сил оборони

жителя Рівного за збір і передачу Росії відомостей про транспорт Збройних сил, розміщений на заході України, а також «військові об’єкти одного з міст Рівненщини»

Також СБУ заочно почала кримінальне провадження проти колишнього члена «Партії регіонів» у Луганській області, який зараз «намагається очолити окупаційну адміністрацію у тимчасово окупованому місті Біловодськ». За даними служби, у 2014 він організовував так званий «референдум» на Луганщині, згодом обіймав посаду «міністра сільського господарства» в угрупованні «ЛНР».

«Наразі під керівництвом збройних сил РФ колаборант організовує роботу органів окупаційної влади та планує їх очолити. Він публічно проголошує, що Біловодськ є територією так званої «ЛНР», закликає місцевих жителів і правоохоронців забезпечити повну підтримку «влади» загарбників», – додають у пресслужбі.

Напередодні в поліції Києва повідомили, що за добу перевірили 11 740 осіб, серед яких вивлено 24 особи, що можуть бути причетні до діяльності диверсійно-розвідувальних груп.

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Російське військове вторгнення в Україну триває з ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».