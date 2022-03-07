Обстріл аеропорту «Вінниця»: ДСНС повідомляє про 9 загиблих, пошуки тривають

Внаслідок обстрілу аеропорту під Вінницею загинули щонайменше дев’ять загиблих, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій вранці 7 березня.

«7 березня станом на 7:00 з-під завалів споруд на території аеропорту «Вінниця» деблоковано 15 чоловік, з них дев’ять загиблих (п’ять цивільних, чотири військових), пошукові роботи тривають», – йдеться в повідомленні рятувальників.

До проведення робіт від ДСНС залучили 143 людини особового складу та 23 машини спецтехніки, в тому числі 30 курсантів місцевого Вищого професійного училища цивільного захисту Львівського державного університету ДСНС.

6 березня російські війська обстріляли аеропорт «Вінниця» у селі Гавришівка.

Президент України Володимир Зеленський у зверненні після цього обстрілу вкотре попросив міжнародну спільноту оголосити небо над Україною безпольотною зоною і звинуватив Захід у байдужості.