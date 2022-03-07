Кличко розповів про бої навколо Києва і прокоментував вбивство голови Гостомеля

У містах навколо Києва тривають бої, розповів міський голова столиці Віталій Кличко.

«З особливою люттю ворог знищує Бучу, Гостомель, Ворзель, Ірпінь. Цілеспрямовано вбиває мирних мешканців», – розповів він.

Він також прокоментував смерть голови Гостомельської громади Юрія Пилипка. Кличко вказав на те, що Пилипко загинув, коли надавав місцевим жителям їжу та ліки.

«Це – мій колега, якого добре знаю по Асоціації міст, по нашій співпраці. Світла пам’ять Юрію Прилипку. Він до останнього подиху був з громадою, піклувався про людей», – сказав Кличко.

За словами мера столиці, в Києві триває розподіл гуманітарної допомоги, в тому числі в інші міста.

«Відправили гуманітарну допомогу в Чернігів, намагаємося доставити в Бучу та Гостомель, формуємо гуманітарні грузи на деякі інші міста», – повідомив він.

Кличко повторив, що столиця готується оборонятися від наступу, і закликав киян перебувати вдома, за сигналом – в укриттях.

Вранці 7 березня Гостомельська селищна рада повідомила, що її голову Юрія Прилипка вбили російські війська. Разом із ними загинули, за повідомленням, його побратими Руслан Карпенко та Іван Зоря.

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Президент України Володимир Зеленський повідомив напередодні, що вирішив надати низці населених пунктів, у тому числі Гостомелю, статус міст-героїв.

Російське військове вторгнення в Україну триває з ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».