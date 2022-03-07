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МОН: через вторгнення РФ в Україні знищені чи пошкоджені 211 шкіл

Будівля школи в Житомирі, зруйнована обстрілами з боку військ РФ

В Україні внаслідок вторгнення російських військ пошкоджені чи зруйновані 211 шкіл, повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

Кількість таких об’єктів «постійно зростає», додав міністр під час телемарафону, що триває на українських телеканалах.

Міністр також нагадав, що від початку нападу Росії на Україну МОН запровадило двотижневі канікули у школах.

Шкарлет заявив, що освітній процес не має перериватися і навчання треба відновити в областях, де є така можливість, а там, де немає можливості – МОН рекомендуватиме давати змогу індивідуального чи дистанційного навчання.

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