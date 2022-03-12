СБУ заявляє, що взяла в полон «вагнерівця»

У районі Новоукраїнки Кіровоградської області співробітники Служби безпеки України взяли в полон бойовика російської «приватної військової компанії Вагнера», повідомляє СБУ в своєму телеграм-каналі.

«Він хизується своїм бойовим досвідом, успішними операціями в Сирії та на Донбасі у 2014-2015 роках. Окупант вірив у казку й тепер: «…нам сказали, що мирне населення буде зустрічати нас із посмішкою на обличчі, і наше завдання – звільнити їх від фашистів», − повідомляє СБУ.

За повідомленням відомства, бійця приватної військової компанії «Вагнер» схопили під час розвідки в районі Новоукраїнки, коли він прокладав маршрут для основних сил армії РФ, які хотіли вийти на Херсон через Донецький напрямок.



«Але для окупантів в Україні відкритий тільки один напрямок...», − додають в СБУ.

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8 грудня 2021 року посли країн Європейського союзу погодили санкції проти найманців російської приватної військової компанії «Вагнера».

«Приватна військова компанія Вагнера» – російський неофіційний військовий підрозділ, який не перебуває на балансі військових відомств і в реєстрі юридичних осіб, проте його бойовики, за даними журналістських розслідувань, брали участь в операціях у Сирії, Лівії та у війні на сході України.

Вони також діють у кількох африканських країнах. Найбільш помітна їхня присутність у Центральноафриканській Республіці.

«ПВК Вагнера» пов’язують із близьким до російського президента бізнесменом Євгеном Пригожиним. Москва заперечує причетність до цієї ПВК. Найманство в Росії офіційно заборонене. ЄС запровадив санкції проти Пригожина 2020 року.