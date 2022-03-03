«Ніхто не планує здавати території»: СБУ озвучила рекомендації українцям щодо «злагоджених дій»

Служба безпеки України озвучила українцям рекомендації, яких варто дотримуватися в умовах війни, вказавши, що основною вимогою є злагодженість дій.

«Майбутня перемога залежить від того, наскільки злагоджено ми будемо:

допомагати захисникам усім необхідним;

«вести партизанську боротьбу з окупантами»;

інформувати про рух військ РФ через офіційний чат-бот @stop_russian_war_bot ;

; поширювати правду про війну в Україні серед друзів і знайомих за кордоном;

блокувати фейки і не поширювати паніку з їхньою допомогою».

«Ніхто не залишає і не планує здавати наші території окупантам. Ми живемо і будемо жити під жовто-блакитним прапором. Тому що Україна має величезну армію захисників. І вона складається не лише з військових. До неї належать всі, хто робить свій внесок у перемогу. Від «Привида Києва», який збив уже 21 ворожий літак, до відважних мешканців Енергодара й Мелітополя та інших міст і сіл», – наголошує СБУ.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії (з 5:30 24 лютого 2022 року терміном на 30 діб). О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок «спецоперації на Донбасі» після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», яківін перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її масштабний напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України і заявляє, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».