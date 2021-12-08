Посли ЄС погодили санкції проти найманців ПВК «Вагнера»

Посли країн Європейського союзу 8 грудня погодили санкції проти найманців російської приватної військової компанії «Вагнера», повідомив європейський редактор Радіо Свобода Рікард Юзвяк.

«Посли ЄС сьогодні дали «зелене світло» санкціям проти «ПВК Вагнера». Крім того, згідно з рішенням, троє осіб, пов’язаних із групою, будуть внесені у санкційний список порушників прав людини, одна особа – у список щодо Лівії, три – до списку по Україні і дві фізичні особи і три юридичних – до списку по Сирії. Всі – з Росії», – написав Юзвяк у твітері.

Напередодні кореспондент Радіо Свобода повідомляв, що, за його даними, санкції будуть спрямовані на:

колишнього офіцера російських спеціальних сил, очільника угруповання Дмитра Уткіна

одного з підрядників ПВК в Сирії Станіслава Дичка

причетного до дій ПВК у Центральноафриканській Республіці Валерія Захарова

Йдеться про глобальний режим санкцій через порушення прав людини, який ЄС запровадив минулого року.

Окремо Євросоюз вперше запровадить санкції проти двох росіян та трьох російських компаній у рамках санкційного режиму через війну в Сирії.

Ці санкції були вперше запроваджені у 2011 році у відповідь на репресії проти сирійського цивільного населення, наразі в ньому 287 людей та 70 компаній, переважно – пов’язаних із сирійською владою та режимом Башара Асада.

Очікується, що під санкції потраплять росіяни Андрій Трошев та Андрій Богатов – члени ПВК «Вагнера», які мають зв’язки з Сирією, а також компанії «Меркурій», «Велада» та «Євро Поліс». Всі вони вигравали контракти на енергетичні послуги для сирійської влади.

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Голова зовнішньополітичної служби Євросоюзу Жозеп Боррель заявив минулого місяця, що блок запровадить санкції проти військових угруповань, які, за даними західних урядів, Москва застосовує для участі в конфліктах по всьому світу. Очікується, що санкції, які передбачають заборону на надання візи та замороження активів, будуть ухвалені остаточно на повторному міністерському з’їзді в Брюсселі 13 грудня.

Напередодні стало відомо, що посли Євросоюзу 8 грудня погодять санкції проти найманців російської приватної військової компанії «Вагнера».

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«Приватна військова компанія Вагнера» – російський неофіційний військовий підрозділ, який не перебуває на балансі військових відомств і в реєстрі юридичних осіб, проте його бойовики, за даними журналістських розслідувань, брали участь в операціях у Сирії, Лівії та у війні на сході України.

Вони також діють у кількох африканських країнах. Найбільш помітна їхня присутність у Центральноафриканській Республіці.

«ПВК Вагнера» пов’язують із близьким до російського президента бізнесменом Євгеном Пригожиним. Москва заперечує причетність до цієї ПВК. Найманство в Росії офіційно заборонене. ЄС запровадив санкції проти Пригожина 2020 року.