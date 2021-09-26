Малі планує співпрацю з «вагнерівцями» – попри протести Франції

Влада Малі звернулася до російської приватної військової компанії (ПВК) для сприяння в боротьбі з терористами. Про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров під час сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Прем’єр-міністр Малі Шогель Кокалла Майга під час виступу в ООН зазначив, що йде на співпрацю з ПВК через порожнечу, яка виникла після рішення Франції скоротити свою військову присутність в африканській країні і завершити операцію «Бархан».

Раніше в кількох засобах інформації з’явилися повідомлення, що влада Малі готується підписати угоду з так званою «приватною військовою компанією Вагнера» для навчання малійської армії та охорони високопосадовців. Тоді уряд у Бамако заявив, що мав переговори з російською стороною, але ніяких домовленостей досягнуто не було. Москва повідомила, що не має стосунку до звернення влади Малі до ПВК.

Після цього Франція та Німеччина стали погрожувати вивести своїх військових із країни. Таку позицію підтримали і керівники міністерств оборони 13 європейських країн. У ЄС говорять і про розірвання відносин із Малі в разі укладення контракту з ПВК.

Раніше Франція вирішила скоротити число своїх військових в Малі з п’яти тисяч до кількох сотень, але поки не розпочала виведення військ. За даними AFP, Париж побоюється, що угода з «ПВК Вагнера» може підірвати антитерористичну операцію Франції в цій країні.

«Приватна військова компанія Вагнера» – російський неофіційний військовий підрозділ, який не перебуває на балансі військових відомств і в реєстрі юридичних осіб, проте його бойовики, за даними журналістських розслідувань, брали участь в операціях у Сирії, Лівії та у війні на сході України. Вони також діють у кількох африканських країнах. Найбільш помітна їхня присутність у Центральноафриканській Республіці.

«ПВК Вагнера» пов’язують із близьким до російського президента бізнесменом Євгеном Пригожиним. Москва заперечує причетність до цієї ПВК. Найманство в Росії офіційно заборонене.