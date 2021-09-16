Франція повідомила про загибель лідера «Ісламської держави» в Сахарі

Президент Франції Емманюель Макрон оголосив, що французькі військові вбили лідера «Ісламської держави» у Великій Сахарі.

Аднан Абу Валід аль-Сахраві «був нейтралізований французькими силами», написав Макрон у своєму твіттері 16 вересня.

«Це ще один великий успіх у нашій боротьбі з терористичними угрупованнями в Сахелі», – додав він.

Про те, де і коли був вбитий аль-Сахраві, не повідомляють.

Екстремістське угруповання «Ісламська держава» у Великій Сахарі діє в колишніх французьких колоніях Буркіна-Фасо, Малі й Нігері, де воно здійснює напади на сили безпеки та цивільне населення.

Аль-Сахраві заявляв про свою відповідальність за те, що в 2017 році загинули четверо військовослужбовців США і чотири людини з армії Нігеру. У серпні 2020 року Сахраві особисто наказав вбити шістьох французьких активістів благодійної організації та їхнього водія з Нігеру.

Франція займає лідируючі позиції в антитерористичній операції в регіоні Сахель, в якій беруть участь близько 5 тисяч її військовослужбовців, з часів перевороту в Малі в 2012 році, що сприяв зростанню числа ісламістів на півночі країни.

Однак на початку цього року Франція оголосила про плани скоротити свої сили там до 2,5 – трьох тисяч військовослужбовців у найближчі роки.