Франція заморозила допомогу ЦАР. Раніше Макрон назвав президента країни «заручником групи Вагнера»

Франція зупинила військові операції з Центральноафриканською Республікою (ЦАР) і заморозила фінансову допомогу цій країні на суму 10 мільйонів євро на рік. Париж звинуватив уряд ЦАР у тому, що він нехтує політичною опозицією і нездатний зупинити масштабну кампанію антифранцузької дезінформації, повідомляє Reuters.

Рішення ухвалене після того, як наприкінці травня французький лідер Емманюель Макрон назвав президента ЦАР «заручником» так званої «приватної військової компанії Вагнера» – угруповання, яке пов’язують із російським бізнесменом Євгеном Пригожиним. За словами президента Франції, ця структура «захоплює шахти і разом з ними і політичну систему» країни.

У Франції, США та інших країнах висловлюють побоювання, що Росія і Китай нарощують присутність в Африці на тлі зниження впливу в цьому регіоні західних демократій.

Наприкінці травня в ЦАР загинули троє російських інструкторів і двоє місцевих поліцейських. Це сталося в результаті наїзду автомобіля на вибуховий пристрій. Місяцем раніше журналісти, а потім і експерти ООН звинуватили «групу Вагнера» у воєнних злочинах на території ЦАР. За даними фахівців, російські найманці причетні до зґвалтувань, грабежів і масових убивств мирних громадян, яких вони покликані захищати.

Російська сторона заперечує звинувачення і присутність своїх військових в ЦАР. У столиці країни Бангі запевняють, що співпрацюють не з «ПВК Вагнера», а з російським Міністерством оборони в межах двостороннього договору, що реалізовується під контролем Ради безпеки ООН.

У ЦАР, населення якої становить близько п’яти мільйонів осіб, понад сім років триває громадянська війна між прихильниками президента та збройними загонами, які скинули уряд у 2013 році.