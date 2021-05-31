У Центральноафриканській Республіці під час вибуху загинули троє російських «інструкторів»

У Центральноафриканській республіці (ЦАР) в минулий четвер, 27 травня, при наїзді автомобіля на вибуховий пристрій загинули троє російських інструкторів, а також двоє місцевих поліцейських, ще кілька людей зазнали поранень. Про це повідомило 30 травня агентство AFP з посиланням на урядові джерела.

«Троє російських союзників і двоє місцевих поліцейських загинули і ще кілька людей були поранені», – повідомив агентству AFP представник уряду ЦАР. Ця інформація підтверджується джерелами ООН.

Інцидент стався на ділянці шосе між містами Бербераті і Буар, більш ніж за 400 кілометрів від столиці ЦАР міста Бангі. До місця події був направлений російський вертоліт для евакуації загиблих і поранених.

Як зазначає AFP, Росія, що має значний вплив у цій бідній африканській країні, розташувала в ЦАР великий контингент так званих «інструкторів», які навчають військовослужбовців армії. У 2020 році цей контингент поповнився сотнями нових російських учасників напіввійськових формувань. Разом із армією Руанди вони відіграють ключову роль у підтримці президента Фостен Арканжи Туадери, армія якого протистоїть заколотникам.

Влада ЦАР у двосторонніх угодах із Росією називала її громадян «військовослужбовцями», але пізніше Москва скоригувала термінологію і стала називати своїх громадян, які воюють в ЦАР, «інструкторами».

Численні свідки подій і представники неурядових організацій заявляють, що «інструкторами» є учасники так званої «Групи Вагнера», тіньової приватної військової компанії, яка бере активну участь у боях проти центральноафриканских заколотників.

У Центральноафриканській республіці з населенням близько п’яти мільйонів людей понад сім років триває громадянська війна між прихильниками президента та збройними загонами, які скинули уряд у 2013 році.