(Друкуємо мовою оригіналу)

Профильный комитет Верховной Рады рекомендовал парламенту создать временную следственную комиссию по факту возможного срыва Офисом президента операции по задержанию боевиков ЧВК «Вагнер».

Ранее издание «Украинская правда» опубликовала документы, которые, по их словам, подтверждают, что украинские спецслужбы планировали захватить боевиков.

Мог ли Зеленский лично распорядиться «придержать» операцию СБУ по захвату боевиков, предположительно причастных к сбитию малазийского Боинга и к войне на Донбассе? Зачем? Может ли это выяснить комиссия Рады? И что грозит Зеленскому, если его вмешательство будет доказано?

Об этом в эфире Радио Донбасс.Реалии говорили генерал-лейтенант СБУ, герой Украины Григорий Омельченко, журналистка издания «Украинская правда» Соня Лукашова и политический аналитик Дмитрий Литвин.

– Довольны ли вы рекомендацией профильного Комитета по обороне и разведке Верховной рады, что необходимо всё-таки создать временную следственную комиссию по кейсу с «вагнеровцами»? Как Вы относитесь к этой рекомендации?

Наша команда утверждает, что спецоперация готовилась

Григорий Омельченко: Для меня такие слова – «может быть версия», «рекомендация профильного Комитета Верховной рады Украины» – абсолютно не имеют никакого значения. Наша команда утверждает, что спецоперация готовилась: уникальная спецоперация, в которой были задействованы оперативные работники спецслужб Соединённых Штатов Америки, Великобритании и других стран НАТО.

И она успешно была бы завершена, если бы только, извините, хватило мозгов у двух начальников спецслужб: военной разведки и Службы безопасности Украины – не докладывать Президенту при всём честном народе, где присутствовали Ермак и другие, про финальную стадию проведения операции. По крайней мере, нужно было докладывать тогда, когда она была бы уже завершена. А террористов, которые вылетали рейсом «Минск-Стамбул» 25 июля в 10:50, встретили бы в аэропорту Борисполь.

– То есть, даже если комиссия будет создана, нет никакой гарантии, что она установит какую-то правду?

Григорий Омельченко: Если она будет создана, на её заседания придут несколько десятков (десяток – это точно) оперативных работников, непосредственных участников этой спецоперации и расскажут в деталях про свой сегмент в спецоперации, в которой участвовали.

Мной и моей командой установлено, если не поминутно, то почасово, с момента провала операции, что делалось. Про то, что операция была провалена в результате слива информации спецслужбам Российской Федерации в Москву, моей команде было известно уже во второй половине дня 31-го июля.

Для меня, как профессионала, нет ничего удивительного – российские спецслужбы вместе с Путиным, работают по штампам. То, что начало творится в информационном пространстве, если я не ошибаюсь, с 6-го августа, и первая публикация по этому поводу в «Комсомольской Правде», а далее всё разыгрывалось по плану. Поэтому я опубликовал две статьи по этому поводу в «Украине молодой», одна из которых называется «Зе! Крот» на Банковой…», а другая « Служу России?. .» про то, как спецслужбы США установили «кротов» на Банковой.

Обратите внимание на вторую публикацию : что спецслужбы США, участвуя в этой спецоперации, выполняли ещё и скрытое задание – проверяли на каком уровне и где находятся «кроты Кремля», которые могут сдавать развединформацию, которую США предоставляют, помогая Украине.

В действиях Президента Украины, в действиях Ермака есть явные признаки государственной измены.

Президент Украины Зеленский про проведение этой операции был извещён в общих чертах ещё в марте этого года. Американцы, помогая украинской стороне в сборе информации, предоставляли её украинской стороне. Но их интересовало, есть ли кроты, которые работают на Москву, на Кремль, связанные с ФСБ? Поэтому было две цели: 1) помочь Украине провести эту операцию; выманить их в Украину и затем разыграть классический вариант – возникла террористическая угроза (обнаружили записку, что взрывчатка в самолёте или телефонный звонок); 2) одновременно проверить будет ли слив информации.

Операцию планировали провести ещё весной этого года

Операцию планировали провести ещё весной этого года, где-то в середине-конце марта. Можете себе представить – десятки офицеров, которые трудились больше года, собрали по крупицам доказательную базу, часть которой опубликована в решениях суда, когда после провала операции выбирали меру пресечения для всех 33-х «вагнеровцев» и объявляли их в международный розыск.

Кстати, до провала операции ни один из «вагнеровцев», террористов и боевиков, не был объявлен спецслужбами Украины в международный розыск! И так делалось специально, чтобы не вызвать подозрений и опасений у «вагнеровцев» лететь на заработки через Минск до Стамбула и дальше в Венесуэлу для охраны по легенде…

И вот оперативные работники увидели, что их использовали, слили, предали. У многих офицеров разведки и СБУ есть чувство офицерской чести. Они сами искали, анализируя публикации журналистов, кому б можно было передать эти материалы.

– «Украинская правда» опубликовала документы из решения Киевского апелляционного суда, о котором говорит сейчас Григорий Омельченко. Расскажите, пожалуйста, как вы их получили, о чём в них идёт речь и что они подтверждают?

К документу имеют доступ все граждане Украины

Соня Лукашова: Главный документ, на котором основывается эта новость, – публичный. Он был опубликован в реестре судебных решений буквально несколько дней назад. То есть это документ, к которому имеют доступ все граждане Украины. В новости был ещё документ, полученный нами из своих источников, но это было скорее дополнение. Мы не можем 100%-но утверждать, что решение суда подтверждает, что была спецоперация. Но, как минимум, оно подтверждает, что Служба безопасности Украины работала по этим людям за две недели до их задержания.

Как минимум собирались доказательства, изымалась информация из соцсетей, из каких-то электронных систем, скорее всего это была электронная почта. Были сообщения оперативного подразделения СБУ, которое занимается разведкой, датированные 13 и 21 июля, то есть буквально за две недели, за неделю до задержания «вагнеровцев» в Беларуси. Это, конечно, может быть совпадением, что буквально перед их задержанием Служба безопасности Украины собирала материалы именно по этим людям. Но в совпадения как-то верить сложно.

29 июля все эти «вагнеровцы» были заочно арестованы. Им объявили подозрение. 30-го июля их заочно арестовали в суде и объявили в международный розыск. Двое из них через адвокатов, которых предоставляет государство, попытались обжаловать этот арест. Все эти решения об аресте, которые были 30-го июля, ни одно из них не опубликовано. Хотя у нас по закону решения публикуются в течении 5 дней. Это может свидетельствовать, что они засекречены и, соответственно, представляют какое-то особое значение для государства. Но были опубликованы решения заседаний Апелляционного суда, когда они пытались обжаловать свой арест и отменить его.

– Можете в нескольких словах описать суть этой операции? Что готовили украинские спецслужбы, как 33 боевика ЧВК «Вагнера» должны были попасть в руки украинского правосудия?

Григорий Омельченко: Давайте разобьём это на пару этапов. 1) Сбор информации по террористам, которые сбили украинские самолёты и вертолёты летом 2014 года, а потом малайзийский Боинг 17 июля 2014 года, начался ещё в июле 2014 года, когда главой СБУ был Валентин Наливайченко , а Начальником главного следственного управления СБУ Василий Вовк . Затем группа так называемых «вагнеровцев», после того как был введён ограниченный воинский контингент по решению Путина и по просьбе Асада в Сирию, поехали туда. И значительная часть боевиков-террористов из Донецка, которые воевали на Донбассе, вылетела в Сирию. Соединённые штаты Америки вместе со своими коллегами по НАТО подключились. По всем, кто там был, практически была собрана вся информационная база, досье на каждого.

Американцы провели ряд боевых операций, где в песках Сирии похоронили несколько сотен вагнеровцев вместе с техникой. И помогали украинской стороне, спецслужбам, в сборе доказательств уничтожения малайзийского самолёта российским БУКом 53-й зенитной бригады РФ, что стоит под Курском.

Я по этому делу работал экспертом-консультантом в международной следственной группе. Это всё настолько связано с этой группой «вагнеровцев», с ещё одой операцией спецслужб, когда удалось с оккупированной территории выкрасть Цемаха , который был руководителем противовоздушной обороны так называемой «ДНР» возле Снежного, где размещалась установка БУК, из которой сбили малайзийский самолёт. Так вот, в этой истории тоже были две те самые личности: и Зеленский, и Ермак (он тогда ещё был помощником у Зеленского), которые заставили Следственное управление отдать Цемаха в результате обмена. Хотя через 2 дня вступало в действие решение Международного трибунала о выдаче его Нидерландам.

– На что мог Зеленский, если принять вашу версию, обменять «вагнеровцев» во время личного звонка Владимиру Путину? Вы допускаете этот вариант…

Григорий Омельченко: Я не допускаю, а утверждаю, что 24 июля, в так называемой ситуативной комнате у Президента Зеленского происходит совещание с указанными особами, где докладывают о финальной стадии данной операции. Ночью, в 00:01 27 июля на Донбассе ступает в силу всеобъемлющее прекращение огня.

Так вот, приблизительно в районе 17 часов дня 26 июля, то есть через двое суток после того, как Зеленский дал команду руководителю спецслужбы военной разведки и СБУ перенести эту операцию на 30 июля, он звонит по собственной инициативе президенту Путину, и ведёт речь о перемирии и тому подобное. Я получил конфиденциальную информацию, что в процессе этого разговора Зеленский намекнул что-то о «вагнеровцах», которые собираются лететь, но лучше бы не летели, чтобы ничего такого не вышло.

– Это – такой чёрный лебедь для Владимира Зеленского? Какие перспективы у этой временной следственной комиссии?

Дмитрий Литвин: Григорий Омельченко наговорил сейчас на уголовную ответственность для многих сотрудников спецслужб, которые сообщали ему какую-то информацию. Он не может знать никаких подробностей каких-либо тайных операций, тем более такого уровня – это, во-первых. Во-вторых, я хочу напомнить, что у господина Омельченко такой имидж публичный – он ходит по медиа и всегда кого-то разоблачает: у него то Юлия Тимошенко была агентом Кремля, то ещё кто-то.

Не бывает таких тайных операций, когда пол Киева точно знает, что происходит

Я абсолютно не верю всем этим разговорам киевлян или ещё кого-то, что они все всё знают. Не бывает таких тайных операций, когда пол Киева точно знает, что происходит, кто кого там куда вывозит, и что кто кому сказал, и что сказал Президент Зеленский Владимиру Путину. Это полный бред, набор фантазий вперемешку с тем, что люди прочитали в открытых источниках, так как публикаций на эту тему было очень много.

У нас есть материальная часть в этом деле, только одна – это истоки в уголовном производстве, которое ведётся ещё с начала войны, и в рамках которого документируют этих всех участников войны против Украины. Там есть аудиозаписи их разговоров, видео, документы, материалы социальных сетей. И вот в рамках всего этого разговора про «вагнеровцев» мы видим материалы именно из того дела, где велось это документирование.

Его никто не отрицает, оно ведётся, но ни один факт из него не может физически свидетельствовать о том, что была какая-то операция. Ибо операция — это немного другая парафия, другая часть работы спецслужб. У нас какого-то физического, материального доказательства того, что была именно эта операция, кроме определённых заявление об это, нет. И это нужно разделять. Ели появится подтверждение, что была такая операция, если какой-то её участник открыто скажет, что вот я участник, я делал это…

И отдельно хочу сказать о временной следственной комиссии в Верховной раде, о которой столько разговоров. Давайте посмотрим, кто у нас вообще сегодня сидит в Верховной раде?

Фракция ОПЗЖ, Медведчук, есть люди, которые прямо связанны с Россией. И что, эти люди придут в ВСК, в рамках парламента, и будут смотреть на разведчиков, которые всем этим занимаются? У нас парламент не Сенат Соединённых Штатов, где есть какой-то уровень, гарантии секретности, какая-то ответственность депутатов...

– А как должно это быть расследовано, с Вашей точки зрения, чтобы не рассекречивать людей?

Сложность вопроса в том, а что должно быть расследовано?

Дмитрий Литвин: Сложность вопроса в том, а что должно быть расследовано? Эти все заявления, красочная история, что была такая операция? Если у нас есть заявления от СБУ, от ГУР МО, всех лиц, которые могли быть потенциально к этому причастны, что такой операции не было. Что должно расследоваться? Есть соответствующее дело у ГБР, которое может допросить (как и СБУ) каких-то конкретных лиц в рамках конкретного уголовного производства по процедуре, там, где есть ответственность за отказ от дачи показаний, или за ложные показания. Вот это может быть чем-то материальным.

Если они установят, что была такая операция, что там что-то сорвалось и что-то такое случилось в нарушение закона, то это может быть поводом говорить о чём-то. А сейчас, если даже с понедельника начнёт работать ВСК в Верховной раде, то что она будет расследовать? Если все люди будут говорить, что это мой тайный источник, или я прочитал об этом в СМИ, то как это всё может работать?

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