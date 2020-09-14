У ДБР повідомили, що їм розповів Богдан на допиті

Державне бюро розслідувань повідомляє, що колишнього голову Офісу президента Андрія Богдана на допиті 14 вересня запитували про відомі йому обставини можливих контактів українських посадовців із російськими органами влади, про які він повідомив у своєму нещодавному інтерв’ю.

«Метою допиту було з’ясування наявних у свідка достовірних даних і підтвердження здійснення українськими посадовцями можливих протиправних дій на користь іншої держави», – зауважили в ДБР після проведення допиту.

«На офіційному допиті свідок повідомив, що такою інформацією не володіє, підтверджень і доказів у нього немає, а про можливі незаконні дії українських посадових осіб він дізнався з відкритих джерел і засобів масової інформації», – додали у ДБР.

Водночас сам Богдан після допиту повідомив, що рекомендував слідству Державного бюро розслідувань допитати учасників «відомої наради», яка відбулася в Офісі президента України 22 або 23 липня цього року.

Як передає агентство «Інтерфакс», Богдан додав, що його допитували в рамках кримінальної справи, зареєстрованої 19 серпня, яка стосується «вагнерівців».

В оприлюдненому 9 вересня інтерв’ю Дмитрові Гордону ексголова Офісу президента України Андрій Богдан заявив, що операцію операцію українських спецслужб із затримання «вагнерівців» зруйнував один телефонний дзвінок з «оточення Зеленського».

«Її зруйнував один телефонний дзвінок. Людина, яка зробила цей дзвінок, вона фактично зізналася, що це зробила. З найближчого (оточення президента – ред.)», – сказав Богдан.

Генпрокурор Ірина Венедіктова на запитання про те, чи відповідає дійсності інформація Богдана, заявила: «Мені особисто невідомо, що така спецоперація готувалася».

9 вересня партія «Європейська солідарність» заявила, що суд зобов’язав СБУ відкрити провадження у справі про «вагнерівців» з метою «розслідувати ймовірну державну зраду» голови Офісу президента Андрія Єрмака.

10 вересня Державне бюро розслідувань повідомило, що викликало Богдана на допит як свідка «для проведення слідчих дій та перевірки озвучених ним фактів». Богдан підтвердив намір прийти на допит об 11:00 14 вересня.

Наприкінці серпня президент Росії Володимир Путін назвав затримання групи з понад трьох десятків росіян у Білорусі спільною операцією українських і американських спецслужб.

«Просто їх затягли на територію Білорусії і представили як можливу ударну силу для розгойдування ситуації під час передвиборної кампанії... Це операція українських спецслужб спільно з американськими», – заявляв Путін.

Служба зовнішньої розвідки України 19 серпня заявила, що повідомлення про участь українських спецслужб у спецоперації із затримання бойовиків «ПВК Вагнера» в Білорусі є «спеціальною інформаційною операцією», що має «російське походження».

Раніше Служба безпеки України назвала російським фейком і інформаційним «вкидом» повідомлення про участь СБУ у спецоперації із затримання бойовиків «ПВК Вагнера» в Білорусі і закликала «не поширювати чуток на користь недружньої держави».

Схожу заяву зробили новопризначений начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов і голова Офісу президента Андрій Єрмак.

18 серпня у соцмережах і деяких ЗМІ, які посилалися на неназвані джерела, з’явилася інформація про те, що затриманих у липні в Білорусі російських бойовиків насправді планували затримати українські спецслужби, які понад рік вели операцію з розшуку і затримання причетних до злочинів на Донбасі, зокрема до збиття малайзійського літака рейсу MH17.

За повідомленнями, бойовикам, які воювали на Донбасі, нібито запропонували «роботу» від імені російської приватної військової компанії, щоб «виманити» їх з Росії. Під запис вони нібито розповідали про свою участь у бойових діях на Донбасі.

18 серпня ці записи, автентичність яких наразі перевірити неможливо, були оприлюднені.

За даними ЗМІ, зокрема, видання «Українська правда», після того, як силовики доповіли про спецоперацію Офісу президента, вона була зірвана, ймовірно, через витік інформації.

29 липня в санаторії під Мінськом затримали 33 російських громадян. Білоруська влада заявила, що підозрює їх у підготовці заворушень напередодні виборів, а президент Олександр Лукашенко тоді назвав затримання росіян із «ПВК Вагнера» ​«надзвичайною подією» і заявив про «брудні наміри» Росії.

Однак ніяких звинувачень їм офіційно так і не висунули, а через два тижні 32 з 33 затриманих повернули в Росію. Ще один залишився в Білорусі, бо має громадянство і цієї країни. 14 серпня Генпрокуратура Росії повідомила, що раніше затримані перебувають на російській території.

11 лютого президент Володимир Зеленський звільнив Андрія Богдана з посади голови Офісу президента і призначив на цю посаду Андрія Єрмака. В Офісі президента пояснювали звільнення Богдана тим, що він сам подав у відставку. В канцелярії запевняли, що зміна керівника ОПУ жодним чином не впливає на політичний курс держави. Сам президент Володимир Зеленський пояснював, що Андрій Богдан позбувся посади, бо не впорався з поставленими завданнями.

Адвокат бізнесмена Ігоря Коломойського Андрій Богдан працював на посаді голови президентського офісу з травня 2019 року.