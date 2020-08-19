В ОП і ГУР назвали російським фейком повідомлення про українську спецоперацію із затримання «вагнерівців»

Новопризначений керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов і керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявляють, що інформація про проведення українськими спецслужбами операції із затримання бойовиків «ПВК Вагнера» в Білорусі є російським фейком.

«Очевидно, що версія про участь українських спецслужб у появі російських бойовиків-найманців у Білорусі напередодні виборів з’явилась не в Україні, а в російських ЗМІ, а саме – в російській «Комсомольській правді» 6 серпня. Це виглядає як добре продумана та спланована дезінформаційна кампанія. І дуже дивує, що деякі українські громадяни публічно розповсюджують саме цю версію подій», – сказав Єрмак у коментарі виданню LB.ua.

Він припустив, що «деякі внутрішні сили» вирішили використати «цю дезінформаційну кампанію» у власних цілях напередодні виборів або «комусь дуже хочеться зірвати припинення вогню на Донбасі, яке триває з 27 липня».

При цьому Єрмак наголосив, що не може коментувати будь-яких операцій українських спецслужб, бо вони є секретними.

На запитання, чи відповідає дійсності інформація про те, що він пропонував перенести спецоперацію через необхідність проведення переговорів із Росією щодо полонених, Єрмак відповів: «Ні, звісно, не відповідає».

А відповідаючи на запитання, чи справді звільнений 5 серпня із посади начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Василь Бурба вимагав, щоб усі учасники наради, на якій обговорювали спецоперацію, пройшли поліграф, голова ОП сказав, що йому «про це нічого невідомо». «Але, переконаний, що це також не відповідає дійсності та є частиною дезінформаційної атаки, мета якої – розкол українського суспільства», – наголосив Єрмак.

За його словами, Офіс президента візьме до уваги поширену в ЗМІ і соцмережах інформацію про можливу причетність СБУ, ГУР й інших державних органів до процесуального документування появи російських найманців серед громадян України на території Білорусі.

Про «достатню кількість фактів», які свідчать про те, що це спецоперація російських спецслужб, напередодні в інтерв’ю «Укрінформу» заявив Кирило Буданов, якого президент призначив начальником ГУР 5 серпня після звільнення Бурби.

«По-перше, десятки людей із досвідом бойових дій у гібридних конфліктах у різних країнах, у тому числі на Донбасі, з’явились у столиці Білорусі прямо напередодні доленосних президентських виборів. По-друге, лише необізнана людина може повірити у казку, ніби цих «наївних» бойовиків могли обманом затягнути до Мінська. Усі ці так звані «приватні» військові компанії працюють у прямому підпорядкуванні російських силових структур та ніколи не діють без їхнього дозволу чи координації. Навіть, якщо виконують «приватні» замовлення», – заявив Буданов.

За його словами, «дуже докладну фейкову версію про нібито причетність СБУ до появи «вагрнерівців» у Мінську опублікували російські спецслужби у російському виданні «Комсомольская правда» 6 серпня».

«Тобто, вже через тиждень після затримання бойовиків білоруськими силовиками та публічних звинувачень на адресу Росії з боку білоруської влади у втручанні у внутрішні справи Білорусі та спроби вплинути на результати виборів», – сказав начальник ГУР.

Він додав, що «подібні операції готують ретельно і завчасно, детально опрацьовують легенду прикриття, тому, найбільш імовірно, що російська сторона готувала фейкову версію про нібито причетність СБУ завчасно».

18 серпня у соцмережах і деяких ЗМІ, які посилалися на неназвані джерела, з’явилася інформація про те, що затриманих у липні в Білорусі російських бойовиків насправді планували затримати українські спецслужби, які понад рік вели операцію з розшуку і затримання причетних до злочинів на Донбасі, зокрема до збиття малайзійського літака рейсу MH17.

За повідомленнями, бойовикам, які воювали на Донбасі, нібито запропонували «роботу» від імені російської приватної військової компанії, щоб «виманити» їх з Росії. Під запис вони нібито розповідали про свою участь у бойових діях на Донбасі.

18 серпня ці записи, автентичність яких наразі перевірити неможливо, були оприлюднені.

За даними ЗМІ, зокрема, видання «Українська правда», після того, як силовики доповіли про спецоперацію Офісу президента, вона була зірвана, ймовірно, через витік інформації.

29 липня в санаторії під Мінськом затримали 33 російських громадян. Білоруська влада заявила, що підозрює їх у підготовці заворушень напередодні виборів, а президент Олександр Лукашенко тоді назвав затримання росіян із «ПВК Вагнера» ​«надзвичайною подією» і заявив про «брудні наміри» Росії.

Однак ніяких звинувачень їм офіційно так і не висунули, а через два тижні 32 з 33 затриманих повернули в Росію. Ще один залишився в Білорусі, бо має громадянство і цієї країни. 14 серпня Генпрокуратура Росії повідомила, що раніше затримані перебувають на російській території.

При цьому Україна просила Білорусь видати їй 28 із 33 затриманих через їхню участь у боях на Донбасі проти української армії.

Президент України Володимир Зеленський розкритикував рішення білоруської влади про повернення до Росії затриманих бойовиків російської приватної військової компанії «Вагнера» і заявив, що «наслідки цього рішення будуть трагічними».