Секретар РНБО: повернення Білоруссю бойовиків «Вагнера» до Росії – не дружній крок по відношенню до України

Секретар РНБО Олексій Данілов напередодні прокоментував рішення влади Білорусі передати Росії затриманих раніше бойовиків приватної військової компанії «Вагнера».

«На жаль, влада Білорусі ухвалила не правове рішення, яке не відповідає духу двосторонніх взаємовідносин, і є не дружнім кроком по відношенню до України», – зазначив він.

Данілов вважає, що це рішення негативно позначиться на українсько-білоруських відносинах, оскільки «Україна зібрала достатньо доказів щодо участі бійців «Вагнер» у збройному конфлікті на Донбасі в складі незаконних збройних формувань Російської Федерації». Запит на їх екстрадицію Офіс генпрокурора надіслав ще 11 серпня. Як зазначається у повідомленні, «всім цим 28 особам, серед яких дев’ять громадян України, було обґрунтовано повідомлено про підозру в участі у терористичній організації (ч. 1 ст. 258-3 КК України)».

«Зі своєї сторони хочемо зазначити, що Україна знайде час і можливість, маючи доказову базу, притягувати всіх винних у скоєнні злочинів на нашій території до кримінальної відповідальності, в якій би далекій країні вони не переховувалися», – наголосив Секретар РНБО України.

32 із 33 найманців «ПВК Вагнера», затриманих у Мінську наприкінці липня, повернулися до Росії, повідомили 14 серпня російські державні ЗМІ з посиланням на Генпрокуратуру Росії. 33-ій громадянин Росії, який має також білоруське громадянство, залишився на території Білорусі, додали там.

29 липня білоруські державні ЗМІ повідомили про затримання 33 бойовиків російської приватної військової компанії «Вагнера». За повідомленнями, вони прибули до Білорусі в ніч із 24 на 25 липня «для дестабілізації ситуації в період виборчої кампанії».

Слідчий комітет Білорусі підозрював затриманих у підготовці масових заворушень напередодні президентських виборів.

Офіс генерального прокурора України направив до Генеральної прокуратури Білорусі запити про видачу 28 із них – учасників збройного конфлікту на Донбасі.

6 серпня президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив запросити до Білорусі генеральних прокурорів України й Росії, щоб розібратися з ситуацією.

Через кілька днів 9 серпня Лукашенко заявив, що генпрокурори України і Росії так і не приїхали, бо «їм наплювати на цих хлопців».

При цьому генпрокурор України Ірина Венедіктова не отримувала офіційного запрошення від білоруської сторони, повідомили напередодні в Офісі генпрокурора на запит Радіо Свобода.