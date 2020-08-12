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12 серпня 2020, Київ 16:30
Новини | Політика

Офіс генпрокурора України направив до Білорусі запити про видачу 28 учасників конфлікту на Донбасі

29 липня білоруські державні ЗМІ повідомили про затримання 33 бойовиків російської приватної військової компанії «Вагнера»

Офіс генерального прокурора України направив до Генеральної прокуратури Білорусі запити про видачу 28 учасників збройного конфлікту на Донбасі.

В ОГП заявили, що всім 28 особам, серед яких є 9 громадян України, повідомили підозру в участі в терористичній організації (частина 1 статті 258-3 Кримінального кодексу України). Шевченківський районний суд заочно заарештував підозрюваних.

За даними слідства, усі вони брали активну участь у бойових діях на території Донецької та Луганської областей.

29 липня білоруські державні ЗМІ повідомили про затримання 33 бойовиків російської приватної військової компанії «Вагнера». За повідомленнями, вони прибули до Білорусі в ніч із 24 на 25 липня «для дестабілізації ситуації в період виборчої кампанії».

Слідчий комітет Білорусі підозрює затриманих у підготовці масових заворушень напередодні президентських виборів.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко раніше назвав усе це «надзвичайною подією» і звинуватив Росію у «брудних намірах».

5 серпня президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови попросив Лукашенка про екстрадицію затриманих у Білорусі учасників воєнних дій на Донбасі. Наприкінці липня Україна звернулася до Білорусі з запитом про арешт і видачу 28 із 33 затриманих.

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