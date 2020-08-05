Зеленський обговорив із Лукашенком екстрадицію затриманих бойовиків – ОП

Президент України Володимир Зеленський і президент Білорусі Олександр Лукашенко обговорили питання екстрадиції затриманих у Білорусі учасників воєнних дій на Донбасі, повідомила 5 серпня пресслужба українського голови держави.

За повідомленням, про це йшлося під час телефонної розмови Зеленського і Лукашенка.

«Глави держав детально обговорили питання, пов’язані із затриманням на території Білорусі наприкінці липня групи осіб, яка належить до приватної військової компанії «Вагнера». Відзначено важливість подальшої ефективної взаємодії компетентних органів двох держав, зокрема в контексті передачі Україні осіб, що підозрюються в терористичній діяльності на території нашої держави», – йдеться в повідомленні.

Зеленський при цьому висловив сподівання, що підозрюваних в участі в незаконних збройних формуваннях на Донбасі передадуть Україні «для притягнення до кримінальної відповідальності згідно з чинними міжнародно-правовими документами».

29 липня білоруські державні ЗМІ повідомили про затримання 33 бойовиків російської приватної військової компанії «Вагнера».

За повідомленнями, вони прибули до Білорусі в ніч із 24 на 25 липня «для дестабілізації ситуації в період виборчої кампанії».

Слідчий комітет Білорусі підозрює затриманих у підготовці масових заворушень напередодні президентських виборів.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко раніше назвав усе це «надзвичайною подією» і звинуватив Росію у «брудних намірах».

4 серпня Олександр Лукашенко заявив про ще одну групу бойовиків, яка, за його словами, були перекинута на південь Білорусі. Офіційний представник білоруського Слідчого комітету Сергій Кабакович сказав, що «не має такої інформації».