Речниця МЗС Росії Захарова назвала «виставою» затримання російських бойовиків у Білорусі

Речниця МЗС Росії Марія Захарова назвала «виставою» затримання російських бойовиків у Білорусі.

«Щодо затриманих у Білорусі громадян Росії, чия провина не доведена, і тієї вистави, яку навколо цього влаштували, ми не дозволимо їх ображати, і в Мінську це чудово знають», – написала Захарова у фейсбуці.

Захарова додала, що це не перший раз, коли президент Білорусі Олександр Лукашенко проводить вибори, і відносини між двома країнами не можуть бути поставлені під загрозу заради короткотермінових інтересів, включно із виборчими.

4 серпня Олександр Лукашенко заявив про ще одну групу бойовиків, яка, за його словами, були перекинута на південь Білорусі. Офіційний представник білоруського Слідчого комітету Сергій Кабакович сказав, що «не має такої інформації». КДБ Білорусі поки не доступний для коментарів.