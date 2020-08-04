Лукашенко: затримані росіяни «все розповіли», про Стамбул – «брехня»

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що затримані російські бойовики, яких підозрюють у підготовці заворушень напередодні білоруських виборів, дали свідчення і «все розповіли».

Лукашенко сказав про це 4 серпня під час звернення до народу. Які саме свідчення дали затримані, він не уточнив, але наголосив, що вони не збиралися летіти до Стамбулу, як заявляли російські представники, а були безпосередньо відправлені до Білорусі.

Версії, які висловлювали російські представники, про те, що російські громадяни через Білорусь прямували до Туреччини, Лівії чи Венесуели, Лукашенко назвав «брехнею» і звернувся із закликом «припинити брехати».

При цьому він прямо не сказав, що за відправленням загону в Білорусь стоїть офіційна Москва.

Говорячи про виборчу кампанію, Лукашенко сказав, що проти Білорусі кинуті «мільярдні ресурси».

За словами президента Білорусі, на південь країни спрямована ще одна диверсійна група.

Про те, що затримані росіяни їхали через Білорусь транзитом, заявляв і російський МЗС, і посол Росії в Мінську. Серед затриманих є люди, які раніше воювали на Донбасі проти української армії.

Раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко звинуватив Росію в намаганні приховати відправку до Білорусі 200 бойовиків російської приватної військової компанії «Вагнера».

29 липня білоруські державні ЗМІ повідомили про затримання 33 бойовиків російської приватної військової компанії «Вагнера». За повідомленнями, вони прибули до Білорусі в ніч із 24 на 25 липня «для дестабілізації ситуації в період виборчої кампанії». Слідчий комітет Білорусі підозрює затриманих у підготовці масових заворушень напередодні президентських виборів. Президент Білорусі Олександр Лукашенко раніше назвав усе це «надзвичайною подією» і звинуватив Росію у «брудних намірах».

Секретар Ради безпеки Білорусі Андрій Равков 30 липня повідомив, що на території країни триває пошук іще близько 200 бойовиків. Росія такі версії білоруської сторони заперечує.

Усі затримані мали російські паспорти. Дехто з них, вихідці з України, головно з Донецької і Луганської областей, також є українськими громадянами (раніше називали сім прізвищ, потім в ОГП заявили про дев’ятьох).