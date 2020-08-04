Білоруський опозиційний політик Валерій Цепкало вважає, що затримання бойовиків російської приватної військової компанії «Вагнер» було розіграшем, який зіграє на користь чинному президенту Олександру Лукашенку. Про це він сказав в інтерв'ю Радіо Свобода. Цепкало не вірить у те, що «вагнерівців», які воювали на Донбасі, екстрадують в Україну.