«Після виборів «вагнерівців» повернуть в Росію» – білоруський опозиціонер Цепкало (відео)
Білоруський опозиційний політик Валерій Цепкало вважає, що затримання бойовиків російської приватної військової компанії «Вагнер» було розіграшем, який зіграє на користь чинному президенту Олександру Лукашенку. Про це він сказав в інтерв'ю Радіо Свобода. Цепкало не вірить у те, що «вагнерівців», які воювали на Донбасі, екстрадують в Україну.
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