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04 серпня 2020, Київ 18:54
Відео

«Після виборів «вагнерівців» повернуть в Росію» – білоруський опозиціонер Цепкало (відео)

«Після виборів «вагнерівців» повернуть в Росію» – білоруський опозиціонер Цепкало (відео)
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«Після виборів «вагнерівців» повернуть в Росію» – білоруський опозиціонер Цепкало (відео)

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Білоруський опозиційний політик Валерій Цепкало вважає, що затримання бойовиків російської приватної військової компанії «Вагнер» було розіграшем, який зіграє на користь чинному президенту Олександру Лукашенку. Про це він сказав в інтерв'ю Радіо Свобода. Цепкало не вірить у те, що «вагнерівців», які воювали на Донбасі, екстрадують в Україну.

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