Цепкало, який втік від Лукашенка: що буде з Білоруссю після виборів? | LIVE

Чи вплине затримання росіян – «вагнерівців» на вибори в Білорусі? Що робитиме Лукашенко, якщо знову виграє або ж програє? Хто фінансує альтернативних кандидатів, яких зареєстрували суперниками чинного президента? І яким може бути майбутнє Білорусі після 9 серпня 2020-го? Про все це і більше – білоруський опозиційний політик Валерій Цепкало, якого не зареєстрували кандидатом у президенти і який покинув Білорусь через погрози – у прямому ефірі з запитаннями від глядачів Радіо Свобода.