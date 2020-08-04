Росія змінила братні відносини з Білоруссю на партнерські, і даремно – Лукашенко

Президент Білорусі Олександр Лукашенко під час звернення до народу і парламенту заявив, що Росія «даремно» проміняла «братні» відносини з Білоруссю на партнерські.

«Білорусь не дружить із кимось проти когось. Ми – за багатовекторну передбачувану політику. Росія буде союзником, хто б не був при владі в Мінську та Москві. Хоча Росія проміняла братні відносини заради партнерських. І даремно», – сказав Лукашенко 4 серпня.

При цьому, він додав, що Росія «боїться» втратити Білорусь, «адже у неї не залишилося по-справжньому близьких союзників».

Лукашенко заявив, що Білорусь є «єдиною спокійною ланкою в центрі Євразії» у той час, як «наша планета поступово, але впевнено скочується до прірви».

4 серпня в Білорусі почалося дострокове голосування на виборах президента.

Дострокове голосування триватиме до 8 серпня, головний день виборів – 9 серпня.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко звинуватив Росію у «брудних намірах» після того, як білоруські силовики заявили про затримання російських бойовиків, які, за даними Слідчого комітету Білорусі, готували масові заворушення напередодні президентських виборів.