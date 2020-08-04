У Білорусі почалося дострокове голосування на виборах президента

Дострокове голосування на виборах президента Білорусі почалося 4 серпня. Один із кандидатів – нинішній голова держави Олександр Лукашенко – планує цього дня звернутися до народу й парламенту.
Дострокове голосування триватиме до 8 серпня, головний день виборів – 9 серпня. За даними Центральної виборчої комісії, у Білорусі створено 5 767 виборчих дільниць, із них 44 – за кордоном.
Виборці, які не можуть перебувати за місцем проживання в основний день, можуть голосувати достроково. Однак, як неодноразово заявляли незалежні спостерігачі, влада використовує це право для того, щоб масово «заганяти» на дільниці студентів, військових, державних службовців, повідомляє білоруська служба Радіо Свобода.
Цього року на достроковому голосуванні на дільницях мають бути присутніми не більше ніж троє спостерігачів. ЦВК ухвалила таке рішення «через епідемічну ситуацію».
Правозахисники вважають, що це створило умови для маніпуляцій, щоб зробити виборчий процес ще більш закритим.
Пропозиція ініціативи «Чесні люди» встановити відеокамери на майданчиках за рахунок громадян також була проігнорована. У відповіді ЦВК вказала, що виборчий кодекс «не дозволяє залучити технічні засоби громадян до організації виборів».
Вибори у Білорусі: нові дані після реєстрації кандидатів
- Шості вибори в історії незалежної Білорусі
- Відбудуться 9 серпня 2020 року;
- ЦВК Білорусі зареєструвала 15 ініціативних груп зі збору підписів із 55 заявок;
- 14 липня ЦВК Білорусі зареєструвала Олександра Лукашенка, Світлану Тихановську, Ганну Конопацьку, Андрія Дмитрієва та Сергія Черечня кандидатами у президенти.
- Люди в багатьох містах Білорусі вийшли на вулиці ввечері 14 липня після того, як Центрвиборчком відмовився зареєструвати кандидатами Віктора Бабарика та Валерія Цепкала, яких називають найреальнішими конкурентами Олександра Лукашенка.
- З початку виборчої кампанії правозахисники нарахували понад 700 затриманих: учасників «ланцюгів солідарності», членів ініціативних груп, активістів, політиків, блогерів, журналістів та просто перехожих на вулицях. 129 людей були покарані адміністративними арештами, 252 оштрафовані.
- Головного опозиційного політика Миколу Статкевича, як й інших його колег по опозиції, не допустили до збору підписів;
- 65-річний Олександр Лукашенко керує країною беззмінно вже майже 26 років;
- Окрім перших виборів 1994 року, на яких переміг Лукашенко, жодні інші на міжнародному рівні не були визнані вільними і справедливими (2001, 2006, 2010, 2015 роки).
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