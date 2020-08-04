У Білорусі почалося дострокове голосування на виборах президента

Дострокове голосування на виборах президента Білорусі почалося 4 серпня. Один із кандидатів – нинішній голова держави Олександр Лукашенко – планує цього дня звернутися до народу й парламенту.

Дострокове голосування триватиме до 8 серпня, головний день виборів – 9 серпня. За даними Центральної виборчої комісії, у Білорусі створено 5 767 виборчих дільниць, із них 44 – за кордоном.

Виборці, які не можуть перебувати за місцем проживання в основний день, можуть голосувати достроково. Однак, як неодноразово заявляли незалежні спостерігачі, влада використовує це право для того, щоб масово «заганяти» на дільниці студентів, військових, державних службовців, повідомляє білоруська служба Радіо Свобода.

Цього року на достроковому голосуванні на дільницях мають бути присутніми не більше ніж троє спостерігачів. ЦВК ухвалила таке рішення «через епідемічну ситуацію».

Правозахисники вважають, що це створило умови для маніпуляцій, щоб зробити виборчий процес ще більш закритим.

Пропозиція ініціативи «Чесні люди» встановити відеокамери на майданчиках за рахунок громадян також була проігнорована. У відповіді ЦВК вказала, що виборчий кодекс «не дозволяє залучити технічні засоби громадян до організації виборів».